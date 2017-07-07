بالصورة..الفنانة نجاة عتابو محيحة بلوك شبابي في الصيف ﻿

نشرت الفنانة المغربية نجاة عتابو أو ملكة الأغنية الشعبية كما يلقبها المغاربة، على حسابها بالانستغرام، صورة جديدة ، ظهرت خلالها وهي سعيدة بقضاء عطلتها الصيفية.

"شوف تيفي"

نشرت الفنانة المغربية نجاة عتابو أو ملكة الأغنية الشعبية كما يلقبها المغاربة، على حسابها بالانستغرام، صورة جديدة ، ظهرت خلالها وهي سعيدة بقضاء عطلتها الصيفية.

وكتبت نجاة عتابو إلى جانب الصورة التي ظهرت بها وهي ترتدي ملابس شبابية "عطلة صيفية سعيدة جمهوري الحبيب تحياتي"، وهي التدوينة التي تفاعل معها المئات من عشاق الفنانة المغربية، حيت تمنى لها الجميع قضاء عطلة صيفية رائعة.

من جهة أخرى، تساءل جمهور نجاة اهتابو عن سر غياب الفنانة عن الساحة الفنية في الآونة الأخيرة، متمينن أن تعود بقوة في القريب العاجل من خلال عمل فني جديد.