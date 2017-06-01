هذا ما قررته غرفة الجنايات الابتدائية بسلا في ملف تتابع فيه سبع قاصرات من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب ﻿

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا أمس الخميس، إرجاء النظر إلى غاية 20 يوليوز الجاري في ملف تتابع فيه سبع قاصرات توجدن رهن الاعتقال الاحتياطي

"شوف تيفي"+"و م ع"

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا أمس الخميس، إرجاء النظر إلى غاية 20 يوليوز الجاري في ملف تتابع فيه سبع قاصرات توجدن رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالمدينة، من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب.

وجاء قرار المحكمة إرجاء البت في هذه النازلة استجابة لملتمس دفاع إحدى المتابعات الذي تنصب في إطار المساعدة القضائية.

وتواجه المتهمات، اللواتي ألقي عليهن القبض في 14 أكتوبر 2016 تهما تتعلق، على الخصوص، ب "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام، وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، وجمع أموال بنية استخدامها لارتكاب أفعال إرهابية، والاشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية وبتنظيم إرهابي طبقا للمواد 1-2018 و2-218 من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب" كل واحدة حسب المنسوب لها.

وكانت المحكمة قد قررت فصل ملفات القاصرات عن ثلاث متهمات راشدات يتابعن في نفس الملف.

وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد أفاد بأن العناصر الأمنية تمكنت في أكتوبر الماضي من تفكيك خلية مكونة من عشر نساء "تهدف الى دمج عناصر نسائية بالمغرب في الشبكة الارهابية لتنظيم "داعش"، حيث تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية من تفكيك هذه الخلية التي كانت تنشط في عدة مدن.

وأشار البلاغ إلى أنه "تم من خلال هذه العملية مصادرة مواد كيماوية عند واحدة من المتورطات، يحتمل أن تستخدم في تصنيع متفجرات"، مضيفا أن "الخلية النسائية كانت تريد تنفيذ هجمات انتحارية على منشآت حيوية بالمغرب".

ويتابع في هذا الملف، أيضا، خمسة متهمين من بينهم طالب بالمعهد التقني الفلاحي بكلميم، وثلاثة عسكريين سابقين تم التشطيب عليهم من أسلاك القوات المسلحة الملكية في اكتوبر 2016، من أجل "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام".



