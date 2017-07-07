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مثير.. صورة جديدة للمجرد وهو يتجول باللباس التقليدي المغربي وسط شوارع باريس تُشعل الفايسبوك

بتاريــخ : 7 يوليوز 2017 / 12:20 مثير.. صورة جديدة للمجرد وهو يتجول باللباس التقليدي المغربي وسط شوارع باريس تُشعل الفايسبوك | ثقافة و فنون
مثير.. صورة جديدة للمجرد وهو يتجول باللباس التقليدي المغربي وسط شوارع باريس تُشعل الفايسبوك
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للفنان المغربي سعد المجرد، والتي ظهر خلالها وهو يرتدي لباسا مغربيا تقليديا خلال قيامه بجولة في شوارع باريس.

"شوف تيفي":

 

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة للفنان المغربي سعد المجرد، والتي ظهر خلالها وهو يرتدي لباسا مغربيا تقليديا خلال قيامه بجولة في شوارع باريس.

وتفاعل عشاق "المعلم" مع الصورة، حيث عبر العديد منهم عن سعادتهم الكبير بعودة الفنان المغربي لحياته الطبيعية، واصفين إياه بسفير الأغنية المغربية في الخارج وارتدائه للباس المغربي خير دليل على ذلك.

من جهة أخرى، تساءل النشطاء عن جديد الفنان سعد المجرد، مؤكدين بأنهم ينتظرون بفارغ الصبر أغنيته الجديدة التي ستحطم أرقاما قياسية من حيث نسبة المشاهدة، نظرا لصدروها بعد محنته بفرنسا بسبب اتهام فتاة فرنسية له بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سعد المجرد مواقع التواصل الاجتماعي الأغنية المغربية نسبة المشاهدة لباس مغربي

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