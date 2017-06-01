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بالفيديو.. هذه هي حقيقة الاعتداء على فنانة راي جزائرية مشهورة

بتاريــخ : 7 يوليوز 2017 / 12:00 بالفيديو.. هذه هي حقيقة الاعتداء على فنانة راي جزائرية مشهورة | ثقافة و فنون
بالفيديو.. هذه هي حقيقة الاعتداء على فنانة راي جزائرية مشهورة
تناقلت العديد من الصفحات الجزائرية بمواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الأسبوع الجاري، مقطع فيديو قيل إنه يوثق للحظة الاعتداء على فنانة الراي الشهيرة الجزائرية الشابة صباح.

"شوف تيفي"

 

تناقلت العديد من الصفحات الجزائرية بمواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الأسبوع الجاري، مقطع فيديو قيل إنه يوثق للحظة الاعتداء على فنانة الراي الشهيرة الجزائرية الشابة صباح.

وحسب ما عاينت "شوف تيفي" في هذا الفيديو فإن الأمر لا علاقة له بالفنانة الجزائرية الشابة صباح، لأن هذا الفيديو المتداول يعود إلى لحظة قيام "صحاب شرع اليد" بالاعتداء على شاب مثلي بمدينة فاس قبل سنتين.

ونشرت صفحات فايسبوكية، جزائرية يومه الجمعة مقطع فيديو للشابة صباح، والتي ظهرت خلاله وهي تنفي تعرضها للضرب والتعنيف، مؤكدة أن الخبر المتداول والفيديو مجرد إشاعة لا أساس له من الصحة.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الجزائر راي الفنانة الشابة صباح فناة الراي

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