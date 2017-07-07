عاجل و بالصور..شوفو أشنو وقع فالطريق السيار بين كازا و المحمدية ﻿

حرب الطرق لا زالت مستمرة ببلادنا، حيث تعيش في هذه اللحظات من يومه الجمعة ،الطريق السيار الرابطة بين الدار البيضاء و الرباط على مستوى منطقة المحمدية ،على وقع حادثة سير تسببت فيها شاحنة لنقل البضائع

شوف تيفي

حرب الطرق لا زالت مستمرة ببلادنا، حيث تعيش في هذه اللحظات من يومه الجمعة ،الطريق السيار الرابطة بين الدار البيضاء و الرباط على مستوى منطقة المحمدية ،على وقع حادثة سير تسببت فيها شاحنة لنقل البضائع "رموك".

و حسب ما عاينت" شوف تيفي" انقلبت الشاحنة التي كانت تسير في اتجاه المحمدية، بعدما فقد سائقها التحكم في المقود بفضل سرعة الرياح،دون أن يخلف الحادث أي خسائر باستثناء انقلاب الشاحنة التي كانت محملة بالسلع.

و قد نجا السائق من الحادثة و لم يصب بأي أذى ،في حين لا زالت المصالح الأمنية لم تتدخل لتسهيل حركة المرور قبل أن تصل شاحنة مماثلة لنقل السلع .

و تسبب هذه الحادثة في تعطيل حركة المرور على مستوى الطرق السيار في اتجاه الرباط.