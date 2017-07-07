 عاجل و بالصور..شوفو أشنو وقع فالطريق السيار بين كازا و المحمدية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذا ما قررته غرفة الجنايات الابتدائية بسلا في ملف تتابع فيه سبع قاصرات من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب | مجتمع

هذا ما قررته غرفة الجنايات الابتدائية بسلا في ملف تتابع فيه سبع قاصرات من أجل قضايا لها علاقة

مثير.. صورة جديدة للمجرد وهو يتجول باللباس التقليدي المغربي وسط شوارع باريس تُشعل الفايسبوك | ثقافة و فنون

مثير.. صورة جديدة للمجرد وهو يتجول باللباس التقليدي المغربي وسط شوارع باريس تُشعل الفايسبوك

تحميل برنامج internet download manager مدى الحياة 2018 | نت 2.0

تحميل برنامج ''internet download manager'' مدى الحياة 2018

بالفيديو.. هذه هي حقيقة الاعتداء على فنانة راي جزائرية مشهورة | ثقافة و فنون

بالفيديو.. هذه هي حقيقة الاعتداء على فنانة راي جزائرية مشهورة

عاجل و بالصور..شوفو أشنو وقع فالطريق السيار بين كازا و المحمدية | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور..شوفو أشنو وقع فالطريق السيار بين كازا و المحمدية

دولة أخرى توجه صفعة للبوليساريو وتسحب اعترافها من الجمهوية الوهمية وتفضح الجزائر | بوليتيك

دولة أخرى توجه صفعة للبوليساريو وتسحب اعترافها من الجمهوية الوهمية وتفضح الجزائر

عاجل وبالصور.. مسؤول أمني كبير يؤكد وضع أمير قطر تميم تحت الإقامة الجبرية | دولي

عاجل وبالصور.. مسؤول أمني كبير يؤكد وضع أمير قطر تميم تحت الإقامة الجبرية

خطير:فاجعة بعد مقتل 28 سجينا في اشتباكات بهذا السجن.. | دولي

خطير:فاجعة بعد مقتل 28 سجينا في اشتباكات بهذا السجن..

عاجل.. وفاة أحد المحاميين المدافعين عن معتقلي حراك الريف | مجتمع

عاجل.. وفاة أحد المحاميين المدافعين عن معتقلي حراك الريف

أزمة إخوان بن كيران

عاجل و بالصور..شوفو أشنو وقع فالطريق السيار بين كازا و المحمدية

بتاريــخ : 7 يوليوز 2017 / 11:42 عاجل و بالصور..شوفو أشنو وقع فالطريق السيار بين كازا و المحمدية | حوادث و حقوق
عاجل و بالصور..شوفو أشنو وقع فالطريق السيار بين كازا و المحمدية
حرب الطرق لا زالت مستمرة ببلادنا، حيث تعيش في هذه اللحظات من يومه الجمعة ،الطريق السيار الرابطة بين الدار البيضاء و الرباط على مستوى منطقة المحمدية ،على وقع حادثة سير تسببت فيها شاحنة لنقل البضائع

شوف تيفي

 

حرب الطرق لا زالت مستمرة ببلادنا، حيث تعيش في هذه اللحظات من يومه الجمعة ،الطريق السيار الرابطة بين الدار البيضاء و الرباط على مستوى منطقة المحمدية ،على وقع حادثة سير تسببت فيها شاحنة لنقل البضائع "رموك".

و حسب ما عاينت" شوف تيفي" انقلبت الشاحنة التي كانت تسير في اتجاه المحمدية، بعدما فقد سائقها التحكم في المقود بفضل سرعة الرياح،دون أن يخلف الحادث أي خسائر باستثناء انقلاب الشاحنة التي كانت محملة بالسلع.

و قد نجا السائق من الحادثة و لم يصب بأي أذى ،في حين لا زالت المصالح الأمنية لم تتدخل لتسهيل حركة المرور قبل أن تصل شاحنة مماثلة لنقل السلع .

و تسبب هذه الحادثة في تعطيل حركة المرور على مستوى الطرق السيار في اتجاه الرباط. 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب نقل شاحنة السلع رموك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير..حضيو راسكم: عصابة مختصة في سرقة سيارات من نوع داسيا بالبيضاء+صور | حوادث و حقوق

خطير..حضيو راسكم: عصابة مختصة في سرقة سيارات من نوع داسيا بالبيضاء+صور

بالفيديو ..خطير وصادم.. مغربي يشوه وجه زوجته بالماء القاطع وسط المحكمة وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

بالفيديو ..خطير وصادم.. مغربي يشوه وجه زوجته بالماء القاطع وسط المحكمة وها أشنو وقع

بعد فيديو درب الحجر.. أمن ابن بنمسيك يوقف مجرم خطير بالبيضاء وها كيفاش | حوادث و حقوق

بعد فيديو ''درب الحجر''.. أمن ابن بنمسيك يوقف مجرم خطير بالبيضاء وها كيفاش

بالصور.. مصرع فتاة في حادثة سير خطيرة بطلتها سيارة مسروقة من وكالة للكراء | حوادث و حقوق

بالصور.. مصرع فتاة في حادثة سير خطيرة بطلتها سيارة مسروقة من وكالة للكراء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول تصريح لملكة جمال حب لملوك..هاشنو قدمت للجنة التحكيم باش اختاروني ( فيديو) | خارج البلاطو
منذ 14 دقيقة

أول تصريح لملكة جمال حب لملوك..هاشنو قدمت للجنة التحكيم باش اختاروني ( فيديو)

وزارة العدل :حراك الريف عرف تنظيم 500 مظاهرة و تجمهر اتسم البعض منها بالعنف ضد رجال الأمن | خارج البلاطو

وزارة العدل :حراك الريف عرف تنظيم 500 مظاهرة و تجمهر اتسم البعض منها بالعنف ضد رجال الأمن

بعد ضجة رسالة الزفزافي..زيان يُهدد باللجوء إلى محكمة لاهاي بعد اتهامه بخلق الفتنة و إشعال النار | خارج البلاطو

بعد ضجة رسالة الزفزافي..زيان يُهدد باللجوء إلى محكمة لاهاي بعد اتهامه بخلق الفتنة و إشعال النار

في أول تصريح بالفيديو..زيان يكشف تفاصيل الرسالة التي سلمها له الزفزافي و يتحدى إدارة السجون+حقائق جديدة | خارج البلاطو

في أول تصريح بالفيديو..زيان يكشف تفاصيل الرسالة التي سلمها له الزفزافي و يتحدى إدارة السجون+حقائق جديدة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هذا ما قررته غرفة الجنايات الابتدائية بسلا في ملف تتابع فيه سبع قاصرات من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب | مجتمع
منذ 6 دقائق

هذا ما قررته غرفة الجنايات الابتدائية بسلا في ملف تتابع فيه سبع قاصرات من أجل قضايا لها علاقة

مثير.. صورة جديدة للمجرد وهو يتجول باللباس التقليدي المغربي وسط شوارع باريس تُشعل الفايسبوك | ثقافة و فنون

مثير.. صورة جديدة للمجرد وهو يتجول باللباس التقليدي المغربي وسط شوارع باريس تُشعل الفايسبوك

تحميل برنامج internet download manager مدى الحياة 2018 | نت 2.0

تحميل برنامج ''internet download manager'' مدى الحياة 2018

بالفيديو.. هذه هي حقيقة الاعتداء على فنانة راي جزائرية مشهورة | ثقافة و فنون

بالفيديو.. هذه هي حقيقة الاعتداء على فنانة راي جزائرية مشهورة

﻿ ﻿
أمس 12:32 GMT

عاجل: الزفزافي ينفي تسليمه رسالة نصية لزيان من قلب عكاشة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.