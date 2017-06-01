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دولة أخرى توجه صفعة للبوليساريو وتسحب اعترافها من الجمهوية الوهمية وتفضح الجزائر

بتاريــخ : 7 يوليوز 2017 / 11:32 دولة أخرى توجه صفعة للبوليساريو وتسحب اعترافها من الجمهوية الوهمية وتفضح الجزائر | بوليتيك
دولة أخرى توجه صفعة للبوليساريو وتسحب اعترافها من الجمهوية الوهمية وتفضح الجزائر
مرة أخرى، تلقت جبهة البوليساريو، صفعة قوية، حيث أعلن مسؤول مغربي كبير أن جمهورية الفيتنام سحبت اعترافها من الجمهورية الصحراوية التي تشكلها الجبهة المذكورة.

"شوف تيفي"


كشف قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان في سلسلة تغريدات له، نشر ها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يومه الجمعة، أنه توصل بمعلومات مؤكدة، تشير إلى وضع أمير قطر تحت الإقامة الجبر ية بعد قطع الاتصالات عن قصره بأمر من والده حمد بن جاسم.

وأكد خلفان في تغريداته أنه تم وضع سيارة تشويش بجوار القصر لقطع الاتصالات عن أمير قطر تميم، مبرزا توفره على أنباء مؤكدة تشير إلى أن الأمير تميم يواجه ضغوطات من قبل والديه "أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني والشيخة موزة المسند"، حتى يعلن الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي أو عزله عن الحكم.

وأشار خلفان إلى أن الأمير تميم، تم وضعه في الإقامة الجبرية، ولهذا فعلى الجماهير القطرية النزول إلى الشارع لـ"تقول لحمد بن خليفة ارحل"، وهو ما سيدفع بالأمير السابق للخروج عن صمته والقول "من أنتم" على طريقة الزعيم الليبي الراحل معمر القدافي، حسب ما نشره موقع "الحرة".

تجدر الإشارة إلى أن تغريدات ضاحي خلفان، جاءت بعد ظهور مجموعة من التقارير الإعلامية التي تؤكد أن الأمير السابق لقطر يستعد للعودة إلى الحكم مرة أخرى، حتى يتمكن من إعادة العلاقات الديبلوماسية مع السعودية والبحرين والإمارات ومصر والتي تدهورت في الآونة الأخيرة بسبب رفض ابنه الاستجابة لمطالب الدول المقاطعة للدوحة تقول الحرة

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مجلس التعاون الأمير حمد بن جاسم الخليجي الأمير قطر

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