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عاجل وبالصور.. مسؤول أمني كبير يؤكد وضع أمير قطر تميم تحت الإقامة الجبرية

بتاريــخ : 7 يوليوز 2017 / 11:26 عاجل وبالصور.. مسؤول أمني كبير يؤكد وضع أمير قطر تميم تحت الإقامة الجبرية | دولي
عاجل وبالصور.. مسؤول أمني كبير يؤكد وضع أمير قطر تميم تحت الإقامة الجبرية
كشف قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان في سلسلة تغريدات له، نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' يومه الجمعة، أنه توصل بمعلومات مؤكدة، تشير إلى وضع أمير قطر تحت الإقامة الجبر ية بعد قطع

"شوف تيفي"


كشف قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان في سلسلة تغريدات له، نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يومه الجمعة، أنه توصل بمعلومات مؤكدة، تشير إلى وضع أمير قطر تحت الإقامة الجبر ية بعد قطع الاتصالات عن قصره بأمر من والده حمد بن جاسم.

وأكد خلفان في تغريداته وضع سيارة تشويش بجوار القصر لقطع الاتصالات عن أمير قطر تميم، مبرزا توفره على أنباء مؤكدة تشير إلى أن الأمير تميم يواجه ضغوطات من قبل والديه "أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني والشيخة موزة المسند"، حتى يعلن الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي أو عزله عن الحكم.

وأشار خلفان إلى أن الأمير تميم، تم وضعه في الإقامة الجبرية، ولهذا فعلى الجماهير القطرية النزول إلى الشارع لـ"تقول لحمد بن خليفة ارحل"، وهو ما سيدفع بالأمير السابق للخروج عن صمته والقول "من أنتم" على طريقة الزعيم الليبي الراحل معمر القدافي.

تجدر الإشارة إلى أن تغريدات ضاحي خلفان، جاءت بعد ظهور مجموعة من التقارير الإعلامية التي تؤكد أن الأمير السابق لقطر يستعد للعودة إلى الحكم مرة أخرى، حتى يتمكن من إعادة العلاقات الديبلوماسية مع السعودية والبحرين والإمارات ومصر والتي تدهورت في الآونة الأخيرة بسبب رفض ابنه الاستجابة لمطالب الدول المقاطعة للدوحة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مجلس التعاون الأمير حمد بن جاسم الخليجي الأمير قطر

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