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خطير:فاجعة بعد مقتل 28 سجينا في اشتباكات بهذا السجن..

بتاريــخ : 7 يوليوز 2017 / 11:05 خطير:فاجعة بعد مقتل 28 سجينا في اشتباكات بهذا السجن.. | دولي
خطير:فاجعة بعد مقتل 28 سجينا في اشتباكات بهذا السجن..
قال مسؤول أمن بالمكسيك إن 28 نزيلا على الأقل لاقوا حتفهم في اشتباك بين سجناء صباح اليوم بسجن مكسيكي في مدينة أكابولكو بجنوب غرب البلاد.

شوف تيفي:


قال مسؤول أمن بالمكسيك إن 28 نزيلا على الأقل لاقوا حتفهم في اشتباك بين سجناء صباح اليوم بسجن مكسيكي في مدينة أكابولكو بجنوب غرب البلاد.

وأوضح المسؤول روبرتو ألفاريز للصحفيين أن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا.

وأكابولكو أكبر مدينة في جويريرو إحدى أشد الولايات المكسيكية اضطرابا وهي مركز لإنتاج الخشخاش الذي يمثل مبعث قلق كبيرا للسلطات الأمريكية.

 

 

 

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