عاجل.. وفاة أحد المحاميين المدافعين عن معتقلي حراك الريف ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن المحامي والحقوقي عبد السلام البقيوي الذي كان يشغل سابقا منصب رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فارق الحياة بعد صراع طويل مع المرض.



"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" أن المحامي والحقوقي عبد السلام البقيوي الذي كان يشغل سابقا منصب رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فارق الحياة بعد صراع طويل مع المرض.



وكان المحامي الراحل من بين الوجوه التي أعلنت تضامنها مع معتقلي حراك الريف، وأيضا من بين الحقوقيين الذين، ساهموا لسنوات الطويلة في الدفاع عن حقوق الإنسان، وخاصة تلك التي كانت تشغل الرأي العام بالمغرب.

تجدر الإشارة إلى أن البقيوي من مواليد 31 ماي 1956 بمدينة طنجة، وبالتحديد حي بن مكادة الشعبي، وقد حصل على الإجازة في الحقوق بجامعة محمد الخامس سنة 1979 بميزة حسن جدا، وشغل بعدها العديد من المناصب المتعلقة بالمحاماة من بينها منصب رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.





