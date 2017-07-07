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خطير..حضيو راسكم: عصابة مختصة في سرقة سيارات من نوع داسيا بالبيضاء+صور

بتاريــخ : 7 يوليوز 2017 / 10:26 خطير..حضيو راسكم: عصابة مختصة في سرقة سيارات من نوع داسيا بالبيضاء+صور | حوادث و حقوق
خطير..حضيو راسكم: عصابة مختصة في سرقة سيارات من نوع داسيا بالبيضاء+صور
توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات تشير إلى أن هناك عصابة تنشط بمدينة الدار البيضاء، مختصة في سرقة سيارات داسيا بجميع أشكالها، وخاصة نوع ''لوغان''.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمعلومات تشير إلى أن هناك عصابة تنشط بمدينة الدار البيضاء، مختصة في سرقة سيارات داسيا بجميع أشكالها، وخاصة نوع "لوغان".

وحسب المعطيات المتوفرة بخصوصض هذه العصابة، فإن أفرادها، يعملون على تعطيل السيارة، وحينما يحاول صاحبها تشغيلها فإن أحد الأشخاص يدعي بأنه عابر سبيل ويعمل كميكانيكي، ليطلب من صاحب السيارة تقديم يد المساعدة بمشاركة شخص آخر، وهنا يسقط الضحية في الفخ، حيث يقوم الميكانيكي المزور وشريكه بالصعود إلى السيارة المعطلة في محاولة لتشغيلها، ليحصل بعد ذلك على شكل مفتاح بواسطة "العجين" بالإضافة إلى قرصنة الشفرة السرية للمفتاح.

وتشير المعطيات ذاتها أن أحد أفراد العصابة يرتدي لباس مكانيكي بينما يضع الآخر قبعة شبيهة بتلك التي يضغها البحارة، موضحة أنهما يقومان فور حصولهما على نسخة المفتاح وشفرته السرية بمغادرة المكان بواسطة سيارة من نوع "داسيا دوكير"، طالبين من صاحبها استدعاء "ميكانيكي".

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فصاحب السيارة، يترك سيارته، ويغادر بدوره المكان بحثا عن ميكانيكي، إلا أنه يصدم بعد عودته بعدم وجود السيارة التي قام أفراد العصابة بسرقتها والانطلاق بها إلى وجهة غير معلومة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المكيانيكي داسيا سيارة

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