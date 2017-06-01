عاجل..نايضة قرطاس في مصر..وهذا عدد القتلى ﻿

كشفت وسائل إعلام مصرية قبل قليل، أن 10 عسكريين مصريين بينهم قائد برتبة عقيد، قتلوا يومه الجمعة، في هجوم على حاجز أمني بمدينة رفح في محافظة شمال سيناء المصرية.

"شوف تيفي"



كشفت وسائل إعلام مصرية قبل قليل، أن 10 عسكريين مصريين بينهم قائد برتبة عقيد، قتلوا يومه الجمعة، في هجوم على حاجز أمني بمدينة رفح في محافظة شمال سيناء المصرية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مصادر أمنية مصرية، أفادت بأن مسلحين هاجموا نقطة تجمع لقوات الجيش، في قرية البرث بمدينة رفح، حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من العسكريين، بينهم العقيد أحمد منسي قائد كتيبة الصاعقة 103.