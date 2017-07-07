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بالصورة.: أمير قطري يتعرض لإصابة
أعلن أعضاء في الأسرة الحاكمة لقطر، يومه الجمعة، تعرض أمير البلاد السابق، حمد بن خليفة، لإصابة في ساقه استدعت تدخلا جراحيا، وذللك حسب ما كشفت عنه وكالة ''سبوتنيك''.

"شوف تيفي"

أعلن أعضاء في الأسرة الحاكمة لقطر، يومه الجمعة، تعرض أمير البلاد السابق، حمد بن خليفة، لإصابة في ساقه استدعت تدخلا جراحيا، وذللك حسب ما كشفت عنه وكالة "سبوتنيك".

وحسب الوكالة الروسية أن الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تعرض لشرخ في الساق مما استدعى تدخلا جراحيا بسيطا.

وأضافت الوكالة أن جوعان بن حمد، قال في تغريدة ععبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، إن والده أصيب بشرخ في الساق، دون أن يحدد المكان والتاريخ والإصابة، وما إذا كانت ناتجة عن حادث معين.

وكتب جوعان على "تويتر" حسب الوكالة: تعرض الوالد لشرخ في الساق يستدعي تدخلا جراحيا بسيطًا.. أجر وعافية يا بو مشعل"، ونشر جوعان صورة للأمير السابق راقداً في السرير.

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المغرب شوف تيفي الساق حادث جراحيا

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