بالفيديو.. الرئيس الأمريكي ترامب يتعرض لموقف جد محرج على الهواء مباشرة ﻿

وجد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه في موقف لا يحسد عليه، بعد أن تعرض إلى موقف مُحرج، وذلك بعد أن مد يده لمصافحة زوجة رئيس بولندا التي تجاهلته تماما وتوجهت إلى مصافحة زوجته ميلانيا.

"شوف تيفي"

وجد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه في موقف لا يحسد عليه، بعد أن تعرض إلى موقف مُحرج، وذلك بعد أن مد يده لمصافحة زوجة رئيس بولندا التي تجاهلته تماما وتوجهت إلى مصافحة زوجته ميلانيا.

وحسب وسائل إعلام عالمية فإن الفيديو الذي تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، أظهر ترامب وهو يصافح بحماسة الرئيس البولندي، قبل أن يستعد لمصافحة زوجة الرئيس التي كانت تقف بجواره، لكنها قامت بإحراجه ومدت يدها لكي تصافح ميلانيا ترامب.

وأكدت المصادر ذاتها أن الفيديو الذي يوثق الموقف الذي تعرض له ترامب، حصل على نسبة مشاهدة جد عالية، موضحة أن ترامب اعتاد الوقوع في مثل هذه المواقف.



