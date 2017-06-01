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فضيحة أخلاقية تهز دولة كبرى: كشف موقع إباحية مخصص للأطفال | دولي

فضيحة أخلاقية تهز دولة كبرى: كشف موقع إباحية مخصص للأطفال

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فضيحة أخلاقية تهز دولة كبرى: كشف موقع إباحية مخصص للأطفال

بتاريــخ : 7 يوليوز 2017 / 09:17 فضيحة أخلاقية تهز دولة كبرى: كشف موقع إباحية مخصص للأطفال | دولي
فضيحة أخلاقية تهز دولة كبرى: كشف موقع إباحية مخصص للأطفال
أفادت وكالة ''رويتيرز'' البريطانية يومه الجمعة أن الادعاء في ألمانيا، قال أمس الخميس إن الشرطة الألمانية كشفت موقعا إلكترونيا يعمل بشكل سري متخصص في تبادل المواد الإباحية للأطفال وله حوالي 90 ألف

"شوف تيفي"


أفادت وكالة "رويتيرز" البريطانية يومه الجمعة أن الادعاء في ألمانيا، قال أمس الخميس إن الشرطة الألمانية كشفت موقعا إلكترونيا يعمل بشكل سري متخصص في تبادل المواد الإباحية للأطفال وله حوالي 90 ألف مستخدم وألقت القبض على من يشتبه أنه يدير الموقع.

وقال مكتب مدعي عام فرانكفورت والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في بيان إن موقع "(إليسيوم)، والذي تأسس على أنه منتدى، موجود منذ نهاية 2016 ولا يمكن الدخول إليه إلا عن طريق ما يعرف باسم "الشبكة المظلمة".

وقالت الشرطة حسب الوكالة البريطانية إنها ألقت القبض على العديد من مستخدمي الموقع، أغلبهم في ألمانيا والنمسا، ومن بينهم من يشتبه أنه يدير المنصة وهو رجل يبلغ من العمر 39 عاما يعيش في منطقة ليمبورج-فايلبورج شمالي فرانكفورت.

وقال مدعون إن الموقع له أكثر من 87 ألف مستخدم وتم استخدامه لتبادل مواد إباحية للأطفال على مستوى العالم.

 

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