 بالفيديو ..خطير وصادم.. مغربي يشوه وجه زوجته بالماء القاطع وسط المحكمة وها أشنو وقع ﻿
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بالفيديو ..خطير وصادم.. مغربي يشوه وجه زوجته بالماء القاطع وسط المحكمة وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

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بالفيديو ..خطير وصادم.. مغربي يشوه وجه زوجته بالماء القاطع وسط المحكمة وها أشنو وقع

بتاريــخ : 7 يوليوز 2017 / 02:19 بالفيديو ..خطير وصادم.. مغربي يشوه وجه زوجته بالماء القاطع وسط المحكمة وها أشنو وقع | حوادث و حقوق
بالفيديو ..خطير وصادم.. مغربي يشوه وجه زوجته بالماء القاطع وسط المحكمة وها أشنو وقع
كشف فيديو تم تداوله على نطاق واسع، اعتداء زوج على زوجته في قلب إحدى المحاكم الإيطالية، التي كانا يتواجدان فيها لإجراء مسطرة الطلاق، حيث اعتدى عليها بطريقة وحشية.

شوف تيفي

كشف فيديو تم تداوله على نطاق واسع، اعتداء زوج على زوجته في قلب إحدى المحاكم الإيطالية، التي كانا يتواجدان فيها لإجراء مسطرة الطلاق، حيث اعتدى عليها بطريقة وحشية.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب الذي يحمل الجنسية المغربية، يعتدي بالضرب على زوجته داخل محكمة ''بريجيو ايميليا''.

‫شوف تيفي

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إيطاليا طلاق مغربي محكمة اعتداء

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أمس 12:32 GMT

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