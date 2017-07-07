بعد اتساع شهرتها.. ألمانيا تعدم 35 طن من لعبة ''سبينر'' وهاعلاش ﻿

أعلنت مصلحة المستهلك في ألمانيا نيتها إعدام ما يقدر بـ 35 طنا من لعبة سبينر fidget spinners ذائعة الصيت، وذلك بعد أن اعتبرت أن هذه اللعبة ''غير آمنة''.

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أعلنت مصلحة المستهلك في ألمانيا نيتها إعدام ما يقدر بـ 35 طنا من لعبة سبينر fidget spinners ذائعة الصيت، وذلك بعد أن اعتبرت أن هذه اللعبة ''غير آمنة''.

وصودرت هذه الألعاب في جمارك مطار فرانكفورت حيث كان من المقرر أن يتم بيعها إلى المحلات التجارية، وكانت تلك الألعاب قد أحضرت عبر الطائرة من الصين حيث صنعت هناك.

وكشفت مصادر ألمانية أنه بالرغم من كونها وزعت في جميع بلدان القارة الأوروبية، إلا أنها نماذج غير آمنة، يمكن أن تفك أزرارها (دوارات) بسهولة ويتم ابتلاعها بواسطة الأطفال الصغار.