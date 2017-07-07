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هاد الشي لي بقا.. ''الدلاح المفخخ'' موضة الجماعات الإرهابية الجديدة

بتاريــخ : 7 يوليوز 2017 / 01:50 هاد الشي لي بقا.. الدلاح المفخخ موضة الجماعات الإرهابية الجديدة | مجتمع
هاد الشي لي بقا.. ''الدلاح المفخخ'' موضة الجماعات الإرهابية الجديدة
تفتقت عبقرية الجماعات الإرهابية مؤخرا، فوجد في فاكهة البطيخ الأحمر أو ''الدلاح'' ضالتها الجديدة لتحقيق أهدافها التخريبية، حيث كشفت تقارير صحفية غربية أن حركة ''طالبان'' المصنفة في خانة الجماعات

شوف تيفي

تفتقت عبقرية الجماعات الإرهابية مؤخرا، فوجد في فاكهة البطيخ الأحمر أو ''الدلاح'' ضالتها الجديدة لتحقيق أهدافها التخريبية، حيث كشفت تقارير صحفية غربية أن حركة ''طالبان'' المصنفة في خانة الجماعات الإرهابية في أفغانستان ابتكرت طريقة جديدة للقيام بأعمال إرهابية ضد القوات الحكومية الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد.

وقد انتشرت صور مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قام بتسريبها صحافيون أفغان من مقرات ''طالبان''، تبين فيها كيفية تحضير المفخخات من خلال استخدام فاكهة البطيخ الصيفية.

وأظهرت الصور عنصر من طالبان يقوم بإعداد متفجرة من خلال فتح البطيخة ووضع المتفجرات داخلها لإخفائها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الدلاح أفغانستان جماعات إرهاب

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