هاد الشي لي بقا.. ''الدلاح المفخخ'' موضة الجماعات الإرهابية الجديدة ﻿

تفتقت عبقرية الجماعات الإرهابية مؤخرا، فوجد في فاكهة البطيخ الأحمر أو ''الدلاح'' ضالتها الجديدة لتحقيق أهدافها التخريبية، حيث كشفت تقارير صحفية غربية أن حركة ''طالبان'' المصنفة في خانة الجماعات

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تفتقت عبقرية الجماعات الإرهابية مؤخرا، فوجد في فاكهة البطيخ الأحمر أو ''الدلاح'' ضالتها الجديدة لتحقيق أهدافها التخريبية، حيث كشفت تقارير صحفية غربية أن حركة ''طالبان'' المصنفة في خانة الجماعات الإرهابية في أفغانستان ابتكرت طريقة جديدة للقيام بأعمال إرهابية ضد القوات الحكومية الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد.

وقد انتشرت صور مختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قام بتسريبها صحافيون أفغان من مقرات ''طالبان''، تبين فيها كيفية تحضير المفخخات من خلال استخدام فاكهة البطيخ الصيفية.

وأظهرت الصور عنصر من طالبان يقوم بإعداد متفجرة من خلال فتح البطيخة ووضع المتفجرات داخلها لإخفائها.