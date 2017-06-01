خوفا من الغضبة الملكية..''شرفات أفيلال'' في زيارة ميدانية لإقليم الحسيمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن كاتبة الدولة المكلفة بالماء لولاية ثانية، ''شرفات أفيلال'' ستقوم يوم غد الجمعة بزيارة ميدانية لإقليم الحسيمة، للقيام بعدة أنشطة أبرزها الإجتماعات الماراطونية مع القائمين على

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' أن كاتبة الدولة المكلفة بالماء لولاية ثانية، ''شرفات أفيلال'' ستقوم يوم غد الجمعة بزيارة ميدانية لإقليم الحسيمة، للقيام بعدة أنشطة أبرزها الإجتماعات الماراطونية مع القائمين على المشاريع التي يشرف عليها القطاع الوزاري.



وتأتي زيارة شرفات أفيلال بعد الإستنفار الذي تعيشه مصالح القطاعات الوزارية الموقعة على برنامج ''الحسيمة منارة المتوسط''، منذ التعليمات الملكية الصارمة خلال المجلس الوزاري الأول في عهد حكومة سعد الدين العثماني.



وكشفت مصادر حكومية ''لشوف تيفي'' أن زيارات عديدة ستشهدها مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة في الأيام المقبلة، للوقوف ميدانيا على المشاريع والأوراش الجارية في إطار برنامج ''الحسيمة منارة المتوسط''، وسط أنباء تسبق نتائج التحقيقات التي تجريها لجنة للتفتيش المشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية بأمر ملكي، حول تعثر البرنامج والتي قد تطيح بمسؤولين مركزيين ومحليين للقطاعات الحكومية.