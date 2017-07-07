سابقة..نايضة بين الطاكسيات في البرنوصي والأمن آوت ﻿

يخوض في هذه الأثناء مجموعة من سيارات الأجرة البيضاء والحمراء وقفة احتجاجية أمام الدائرة الأمنية 37 بمنطقة البرنوصي بالبيضاء، وذلك احتجاجا على أحد سائقي شركة ''إيبير''.

شوف تيفي

يخوض في هذه الأثناء مجموعة من سيارات الأجرة البيضاء والحمراء وقفة احتجاجية أمام الدائرة الأمنية 37 بمنطقة البرنوصي بالبيضاء، وذلك احتجاجا على أحد سائقي شركة ''إيبير''.

وكشف مصدر ''شوف تيفي'' من عين المكان، أن السكان المقابلين لمكان الوقفة ثاروا على المحتجين، حيث تسود المكان فوضى عارمة، أزعجت السكان الذين حرموا من النوم هذه الليلة، في ظل غياب تام للأمن.

وأضاف المصدر ذاته أن السكان في هذه المنطقة عبروا عن إزعاجهم وطالبوا بوقف هذه الممارسات المشينة، البعيدة عن الاحترام الواجب للغير.