بعد فيديو ''درب الحجر''.. أمن ابن بنمسيك يوقف مجرم خطير بالبيضاء وها كيفاش ﻿

تمكنت مصالح منطقة أمن بنمسيك بالدار البيضاء، زوال اليوم الخميس، من توقيف شخص من مواليد 1994، من ذوي السوابق القضائية العديدة في السرقة بالعنف، يشتبه في تورطه في ارتكاب عملية سرقة تحت التهديد بالسلاح

شوف تيفي

تمكنت مصالح منطقة أمن بنمسيك بالدار البيضاء، زوال اليوم الخميس، من توقيف شخص من مواليد 1994، من ذوي السوابق القضائية العديدة في السرقة بالعنف، يشتبه في تورطه في ارتكاب عملية سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بقرية الجماعة في كازا.

وجرى توقيف المشتبه فيه على خلفية التفاعل السريع والإيجابي لمصالح الأمن مع مقطع فيديو تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال سلسلة من الأبحاث الميدانية، المدعومة باستغلال تسجيلات كاميرات المراقبة التي اقتطع منها هذا الشريط، الأمر الذي مكن من تحديد هوية المشتبه فيه، وتوقيفه بمنطقة قرية الجماعة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار تقديمه أمام العدالة.