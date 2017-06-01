 بعد فيديو ''درب الحجر''.. أمن ابن بنمسيك يوقف مجرم خطير بالبيضاء وها كيفاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هاد الشي لي بقا.. الدلاح المفخخ موضة الجماعات الإرهابية الجديدة | مجتمع

هاد الشي لي بقا.. ''الدلاح المفخخ'' موضة الجماعات الإرهابية الجديدة

خوفا من الغضبة الملكية..شرفات أفيلال في زيارة ميدانية لإقليم الحسيمة | بوليتيك

خوفا من الغضبة الملكية..''شرفات أفيلال'' في زيارة ميدانية لإقليم الحسيمة

سابقة..نايضة بين الطاكسيات في البرنوصي والأمن آوت | مجتمع

سابقة..نايضة بين الطاكسيات في البرنوصي والأمن آوت

بعد فيديو درب الحجر.. أمن ابن بنمسيك يوقف مجرم خطير بالبيضاء وها كيفاش | حوادث و حقوق

بعد فيديو ''درب الحجر''.. أمن ابن بنمسيك يوقف مجرم خطير بالبيضاء وها كيفاش

رئيس شبيبة الأحرار يستحوذ على تقديم سهرات تيميتار من المنصة الشرفية | بوليتيك

رئيس شبيبة الأحرار يستحوذ على تقديم سهرات تيميتار من المنصة الشرفية

زيان يتحدى مندوبية السجون..و يسلم رسالة ناصر الزفزافي للعثماني لبثها على شاشة الأولى ودوزيم | بوليتيك

زيان يتحدى مندوبية السجون..و يسلم رسالة ''ناصر الزفزافي'' للعثماني لبثها على شاشة ''الأولى ودوزيم''

مثير... فرانش مونتانا يختار هذا الشعار لملصق ألبومه الجديد ويقطر الشمع على من حرقوا جوازاتهم المغربية | ثقافة و فنون

مثير... فرانش مونتانا يختار هذا الشعار لملصق ألبومه الجديد ويقطر الشمع على من حرقوا جوازاتهم

بالصور.. مصرع فتاة في حادثة سير خطيرة بطلتها سيارة مسروقة من وكالة للكراء | حوادث و حقوق

بالصور.. مصرع فتاة في حادثة سير خطيرة بطلتها سيارة مسروقة من وكالة للكراء

عاجل...في غياب مصطفى الرميد بن كيران ينجح في إقناع الأمانة العامة لانعقاد برلمان حزب المصباح | بوليتيك

عاجل...في غياب ''مصطفى الرميد'' بن كيران ينجح في إقناع الأمانة العامة لانعقاد برلمان حزب المصباح

أزمة إخوان بن كيران

بعد فيديو ''درب الحجر''.. أمن ابن بنمسيك يوقف مجرم خطير بالبيضاء وها كيفاش

بتاريــخ : 7 يوليوز 2017 / 01:25 بعد فيديو درب الحجر.. أمن ابن بنمسيك يوقف مجرم خطير بالبيضاء وها كيفاش | حوادث و حقوق
بعد فيديو ''درب الحجر''.. أمن ابن بنمسيك يوقف مجرم خطير بالبيضاء وها كيفاش
تمكنت مصالح منطقة أمن بنمسيك بالدار البيضاء، زوال اليوم الخميس، من توقيف شخص من مواليد 1994، من ذوي السوابق القضائية العديدة في السرقة بالعنف، يشتبه في تورطه في ارتكاب عملية سرقة تحت التهديد بالسلاح

شوف تيفي

تمكنت مصالح منطقة أمن بنمسيك بالدار البيضاء، زوال اليوم الخميس، من توقيف شخص من مواليد 1994، من ذوي السوابق القضائية العديدة في السرقة بالعنف، يشتبه في تورطه في ارتكاب عملية سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بقرية الجماعة في كازا.

وجرى توقيف المشتبه فيه على خلفية التفاعل السريع والإيجابي لمصالح الأمن مع مقطع فيديو تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال سلسلة من الأبحاث الميدانية، المدعومة باستغلال تسجيلات كاميرات المراقبة التي اقتطع منها هذا الشريط، الأمر الذي مكن من تحديد هوية المشتبه فيه، وتوقيفه بمنطقة قرية الجماعة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار تقديمه أمام العدالة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

العدالة توقيف مشتبه أمن بنمسيك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصور.. مصرع فتاة في حادثة سير خطيرة بطلتها سيارة مسروقة من وكالة للكراء | حوادث و حقوق

بالصور.. مصرع فتاة في حادثة سير خطيرة بطلتها سيارة مسروقة من وكالة للكراء

شوفو أشنو وقع لموظف شرطة سابق منين شدوه البوليس متلبس بالسرقة | حوادث و حقوق

شوفو أشنو وقع لموظف شرطة سابق منين شدوه البوليس متلبس بالسرقة

بالفيديو: كازا تهتز بعد هذا الخبر الأليم وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

بالفيديو: كازا تهتز بعد هذا الخبر الأليم وهاشنو وقع

عاجل:حصل مْراتو الطبيبة كتخونو مع الشيفور..وبكاميرا خفية كتمارس الجنس معاه فالطوموبيلة هاذشي وقع فكازا + تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

عاجل:حصل مْراتو الطبيبة كتخونو مع الشيفور..وبكاميرا خفية كتمارس الجنس معاه فالطوموبيلة هاذشي وقع فكازا + تفاصيل صادمة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

معاناة حقيقية..دركي سابق تْشد فالحبس مع المجرمين منين بغا يهضرعلى حقو..شوفو أشنو قال ( فيديو) | بــووز
منذ 39 دقيقة

معاناة حقيقية..دركي سابق تْشد فالحبس مع المجرمين منين بغا يهضرعلى حقو..شوفو أشنو قال ( فيديو)

بعد غياب طويل..الفنانة المغربية عزيزة ملاك تُراسل الملك محمد السادس بسبب هذه المشاكل( فيديو) | بــووز

بعد غياب طويل..الفنانة المغربية عزيزة ملاك تُراسل الملك محمد السادس بسبب هذه المشاكل( فيديو)

حراك الريف يفتح ملف مشاريع متعثرة بعشرات المليارات‎‎ | شوف الصحافة

حراك الريف يفتح ملف مشاريع متعثرة بعشرات المليارات‎‎

بالفيديو..ماهر زين يعد جمهور البيضاء بمفاجآت رائعة في سهرته | بــووز

بالفيديو..ماهر زين يعد جمهور البيضاء بمفاجآت رائعة في سهرته

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هاد الشي لي بقا.. الدلاح المفخخ موضة الجماعات الإرهابية الجديدة | مجتمع
منذ 19 دقيقة

هاد الشي لي بقا.. ''الدلاح المفخخ'' موضة الجماعات الإرهابية الجديدة

خوفا من الغضبة الملكية..شرفات أفيلال في زيارة ميدانية لإقليم الحسيمة | بوليتيك

خوفا من الغضبة الملكية..''شرفات أفيلال'' في زيارة ميدانية لإقليم الحسيمة

سابقة..نايضة بين الطاكسيات في البرنوصي والأمن آوت | مجتمع

سابقة..نايضة بين الطاكسيات في البرنوصي والأمن آوت

بعد فيديو درب الحجر.. أمن ابن بنمسيك يوقف مجرم خطير بالبيضاء وها كيفاش | حوادث و حقوق

بعد فيديو ''درب الحجر''.. أمن ابن بنمسيك يوقف مجرم خطير بالبيضاء وها كيفاش

﻿ ﻿
أمس 12:32 GMT

عاجل: الزفزافي ينفي تسليمه رسالة نصية لزيان من قلب عكاشة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.