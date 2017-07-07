 رئيس شبيبة الأحرار يستحوذ على تقديم سهرات تيميتار من المنصة الشرفية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هاد الشي لي بقا.. الدلاح المفخخ موضة الجماعات الإرهابية الجديدة | مجتمع

هاد الشي لي بقا.. ''الدلاح المفخخ'' موضة الجماعات الإرهابية الجديدة

خوفا من الغضبة الملكية..شرفات أفيلال في زيارة ميدانية لإقليم الحسيمة | بوليتيك

خوفا من الغضبة الملكية..''شرفات أفيلال'' في زيارة ميدانية لإقليم الحسيمة

سابقة..نايضة بين الطاكسيات في البرنوصي والأمن آوت | مجتمع

سابقة..نايضة بين الطاكسيات في البرنوصي والأمن آوت

بعد فيديو درب الحجر.. أمن ابن بنمسيك يوقف مجرم خطير بالبيضاء وها كيفاش | حوادث و حقوق

بعد فيديو ''درب الحجر''.. أمن ابن بنمسيك يوقف مجرم خطير بالبيضاء وها كيفاش

رئيس شبيبة الأحرار يستحوذ على تقديم سهرات تيميتار من المنصة الشرفية | بوليتيك

رئيس شبيبة الأحرار يستحوذ على تقديم سهرات تيميتار من المنصة الشرفية

زيان يتحدى مندوبية السجون..و يسلم رسالة ناصر الزفزافي للعثماني لبثها على شاشة الأولى ودوزيم | بوليتيك

زيان يتحدى مندوبية السجون..و يسلم رسالة ''ناصر الزفزافي'' للعثماني لبثها على شاشة ''الأولى ودوزيم''

مثير... فرانش مونتانا يختار هذا الشعار لملصق ألبومه الجديد ويقطر الشمع على من حرقوا جوازاتهم المغربية | ثقافة و فنون

مثير... فرانش مونتانا يختار هذا الشعار لملصق ألبومه الجديد ويقطر الشمع على من حرقوا جوازاتهم

بالصور.. مصرع فتاة في حادثة سير خطيرة بطلتها سيارة مسروقة من وكالة للكراء | حوادث و حقوق

بالصور.. مصرع فتاة في حادثة سير خطيرة بطلتها سيارة مسروقة من وكالة للكراء

عاجل...في غياب مصطفى الرميد بن كيران ينجح في إقناع الأمانة العامة لانعقاد برلمان حزب المصباح | بوليتيك

عاجل...في غياب ''مصطفى الرميد'' بن كيران ينجح في إقناع الأمانة العامة لانعقاد برلمان حزب المصباح

أزمة إخوان بن كيران

رئيس شبيبة الأحرار يستحوذ على تقديم سهرات تيميتار من المنصة الشرفية

بتاريــخ : 7 يوليوز 2017 / 01:03 رئيس شبيبة الأحرار يستحوذ على تقديم سهرات تيميتار من المنصة الشرفية | بوليتيك
رئيس شبيبة الأحرار يستحوذ على تقديم سهرات تيميتار من المنصة الشرفية
كشفت مصادر ''شوف تيفي'' نقلا عن أحد العاملين مع اللجنة المنظمة لمهرجان تيميتار، أن عضو المكتب السياسي بحزب التجمع الوطني للأحرار، يختار فقط تقديم المغنيين الذين يحظون بشعبية كبيرة بين الجمهور

شوف تيفي

كشفت مصادر ''شوف تيفي'' نقلا عن أحد العاملين مع اللجنة المنظمة لمهرجان تيميتار، أن عضو المكتب السياسي بحزب التجمع الوطني للأحرار، يختار فقط تقديم المغنيين الذين يحظون بشعبية كبيرة بين الجمهور السوسي ضمن فعاليات مهرجان تيميتار في دورته الرابعة عشر، والتي إنطلقت على إيقاع غضب الجمهور إستدعاء مجموعة غنائية لبنانية خلق أحد أعضائها جدلا بسبب المثلية.

ووفق ذات المصادر، ''فيوسف شيري'' رئيس الفيدرالية الوطنية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار، استحوذ على تقديم الفنانين من الدرجة الأولى لدى الجمهور وفق العارفين بالميدان، رغم وجود عدد من المقدمين يتناوبون على الفنانين بالمنصة الشرفية للمهرجان، لكن واضعي البرنامج وتوقيت ظهور الفنانين المفضلين للجمهور منحوا أغلب الفرص للسياسي الشاب.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شيري يوسف الدرجة الاولى شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خوفا من الغضبة الملكية..شرفات أفيلال في زيارة ميدانية لإقليم الحسيمة | بوليتيك

خوفا من الغضبة الملكية..''شرفات أفيلال'' في زيارة ميدانية لإقليم الحسيمة

زيان يتحدى مندوبية السجون..و يسلم رسالة ناصر الزفزافي للعثماني لبثها على شاشة الأولى ودوزيم | بوليتيك

زيان يتحدى مندوبية السجون..و يسلم رسالة ''ناصر الزفزافي'' للعثماني لبثها على شاشة ''الأولى ودوزيم''

عاجل...في غياب مصطفى الرميد بن كيران ينجح في إقناع الأمانة العامة لانعقاد برلمان حزب المصباح | بوليتيك

عاجل...في غياب ''مصطفى الرميد'' بن كيران ينجح في إقناع الأمانة العامة لانعقاد برلمان حزب المصباح

حكومة العثماني تُصادق على مشروعي قانونين يهمان مجالي تسليم المجرمين والخدمات الجوية بين المغرب وروسيا | بوليتيك

حكومة العثماني تُصادق على مشروعي قانونين يهمان مجالي تسليم المجرمين والخدمات الجوية بين المغرب وروسيا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

معاناة حقيقية..دركي سابق تْشد فالحبس مع المجرمين منين بغا يهضرعلى حقو..شوفو أشنو قال ( فيديو) | بــووز
منذ 39 دقيقة

معاناة حقيقية..دركي سابق تْشد فالحبس مع المجرمين منين بغا يهضرعلى حقو..شوفو أشنو قال ( فيديو)

بعد غياب طويل..الفنانة المغربية عزيزة ملاك تُراسل الملك محمد السادس بسبب هذه المشاكل( فيديو) | بــووز

بعد غياب طويل..الفنانة المغربية عزيزة ملاك تُراسل الملك محمد السادس بسبب هذه المشاكل( فيديو)

حراك الريف يفتح ملف مشاريع متعثرة بعشرات المليارات‎‎ | شوف الصحافة

حراك الريف يفتح ملف مشاريع متعثرة بعشرات المليارات‎‎

بالفيديو..ماهر زين يعد جمهور البيضاء بمفاجآت رائعة في سهرته | بــووز

بالفيديو..ماهر زين يعد جمهور البيضاء بمفاجآت رائعة في سهرته

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هاد الشي لي بقا.. الدلاح المفخخ موضة الجماعات الإرهابية الجديدة | مجتمع
منذ 19 دقيقة

هاد الشي لي بقا.. ''الدلاح المفخخ'' موضة الجماعات الإرهابية الجديدة

خوفا من الغضبة الملكية..شرفات أفيلال في زيارة ميدانية لإقليم الحسيمة | بوليتيك

خوفا من الغضبة الملكية..''شرفات أفيلال'' في زيارة ميدانية لإقليم الحسيمة

سابقة..نايضة بين الطاكسيات في البرنوصي والأمن آوت | مجتمع

سابقة..نايضة بين الطاكسيات في البرنوصي والأمن آوت

بعد فيديو درب الحجر.. أمن ابن بنمسيك يوقف مجرم خطير بالبيضاء وها كيفاش | حوادث و حقوق

بعد فيديو ''درب الحجر''.. أمن ابن بنمسيك يوقف مجرم خطير بالبيضاء وها كيفاش

﻿ ﻿
أمس 12:32 GMT

عاجل: الزفزافي ينفي تسليمه رسالة نصية لزيان من قلب عكاشة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.