رئيس شبيبة الأحرار يستحوذ على تقديم سهرات تيميتار من المنصة الشرفية ﻿

كشفت مصادر ''شوف تيفي'' نقلا عن أحد العاملين مع اللجنة المنظمة لمهرجان تيميتار، أن عضو المكتب السياسي بحزب التجمع الوطني للأحرار، يختار فقط تقديم المغنيين الذين يحظون بشعبية كبيرة بين الجمهور

شوف تيفي



كشفت مصادر ''شوف تيفي'' نقلا عن أحد العاملين مع اللجنة المنظمة لمهرجان تيميتار، أن عضو المكتب السياسي بحزب التجمع الوطني للأحرار، يختار فقط تقديم المغنيين الذين يحظون بشعبية كبيرة بين الجمهور السوسي ضمن فعاليات مهرجان تيميتار في دورته الرابعة عشر، والتي إنطلقت على إيقاع غضب الجمهور إستدعاء مجموعة غنائية لبنانية خلق أحد أعضائها جدلا بسبب المثلية.



ووفق ذات المصادر، ''فيوسف شيري'' رئيس الفيدرالية الوطنية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار، استحوذ على تقديم الفنانين من الدرجة الأولى لدى الجمهور وفق العارفين بالميدان، رغم وجود عدد من المقدمين يتناوبون على الفنانين بالمنصة الشرفية للمهرجان، لكن واضعي البرنامج وتوقيت ظهور الفنانين المفضلين للجمهور منحوا أغلب الفرص للسياسي الشاب.