 زيان يتحدى مندوبية السجون..و يسلم رسالة ''ناصر الزفزافي'' للعثماني لبثها على شاشة ''الأولى ودوزيم'' ﻿
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زيان يتحدى مندوبية السجون..و يسلم رسالة ''ناصر الزفزافي'' للعثماني لبثها على شاشة ''الأولى ودوزيم''

بتاريــخ : 6 يوليوز 2017 / 23:16 زيان يتحدى مندوبية السجون..و يسلم رسالة ناصر الزفزافي للعثماني لبثها على شاشة الأولى ودوزيم | بوليتيك
زيان يتحدى مندوبية السجون..و يسلم رسالة ''ناصر الزفزافي'' للعثماني لبثها على شاشة ''الأولى ودوزيم''
علمت ''شوف تيفي'' أن المحامي محمد زيان عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك – الريف وضع عشية اليوم الخميس الرسالة التي قيل بأنها تعود ''لناصر الزفزافي'' بين يدي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ومعها طلب

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علمت ''شوف تيفي'' أن المحامي محمد زيان عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك – الريف وضع عشية اليوم الخميس الرسالة التي قيل بأنها تعود ''لناصر الزفزافي'' بين يدي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ومعها طلب ببثها على القنوات العمومية.

وصرح محمد زيان ''لشوف تيفي'' أن رسالة ''ناصر الزفزافي'' ومعها طلب ببثها قد توصلت بها كتابة رئيس الحكومة عشية اليوم الخميس وأنه لم يتلقى أي رد حول طلبه.

ويأتي طلب زيان لرئيس الحكومة، تزامنا وبلاغ للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الذي نفت فيه منح ''ناصر الزفزافي'' لأي رسالة لمحاميه محمد زيان الذي يتشبت بها تحصل عليها بعد زياراته المتكررة لناصر الزفزافي والتي بلغت عشر لقاءات على حد قوله.



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