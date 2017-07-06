مثير... فرانش مونتانا يختار هذا الشعار لملصق ألبومه الجديد ويقطر الشمع على من حرقوا جوازاتهم المغربية ﻿

اختار الفنان المغربي الملقب بـ ''فرانش مونتانا'' ملصق ألبوم مغربي مائة في المائة، حيث يحمل أسماء أغانيه الجديدة الـ18، في حين كتب في وسط الملصق جواز سفر.

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اختار الفنان المغربي الملقب بـ "فرانش مونتانا" ملصق ألبوم مغربي مائة في المائة، حيث يحمل أسماء أغانيه الجديدة الـ18، في حين كتب في وسط الملصق جواز سفر.

وحمل الملصق أيضا شعار المملكة المغربية، الذي يحمل شعارها المكتوب "إن تنصروا الله ينصركم"، حيث نال إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي واعتبروه ردا على من يستهزئ بجواز سفره المغربي.