بالصور.. مصرع فتاة في حادثة سير خطيرة بطلتها سيارة مسروقة من وكالة للكراء ﻿

بطريقة مروعة، لقيت شابة في مقتبل العمر حتفها بعد دخول سيارة كانت تقلها إلى أحد الحقول، حيث دمرت بطريقة خطيرة، حيث انقلبت على الطريق الساحلية الرابطة بين الجديدة والواليدية بجماعة أولاد غانم، صباح

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بطريقة مروعة، لقيت شابة في مقتبل العمر حتفها بعد دخول سيارة كانت تقلها إلى أحد الحقول، حيث دمرت بطريقة خطيرة، حيث انقلبت على الطريق الساحلية الرابطة بين الجديدة والواليدية بجماعة أولاد غانم، صباح اليوم الخميس.

وكشف موقع "الجديدة 24" أن السيارة مسروقة وهي من نوع "فورد فييستا"، تابعة لإحدى وكالات كراء السيارات بالجديدة، حيث فر السائق هاربا بعد الحادثة، تاركا رفيقته غارقة في دماءها، فيما تم نقل شخصا ثالثا إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، بعد أن أصيب بجروح بليغة.

وكشف "جي بي اس" الوكالة أن السيارة متوقفة بجماعة مولاي عبد الله، حيث تم البحث عنها بعد عدم إرجاعها من طرف الشخص الهارب للوكالة، وانتقلت بعد ذلك إدارة الوكالة للمكان لتفقد السيارة، قبل أن تقف على الكارثة.

