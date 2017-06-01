عاجل...في غياب ''مصطفى الرميد'' بن كيران ينجح في إقناع الأمانة العامة لانعقاد برلمان حزب المصباح ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن بن كيران استطاع قبل قليل في اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن يأخد موافقة أعضائها في غياب ''مصطفى الرميد'' للدعوة لإنعقاد المجلس الوطني للحزب الذي يعتبر بمثابة

شوف تيفي



علمت ''شوف تيفي'' أن بن كيران استطاع قبل قليل في اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن يأخد موافقة أعضائها في غياب ''مصطفى الرميد'' للدعوة لإنعقاد المجلس الوطني للحزب الذي يعتبر بمثابة البرلمان وثاني أعلى هيئة تنظيمية بعد المؤتمر .

وحسب مصدر مطلع، فقد قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، دعوة المجلس الوطني للحزب للانعقاد في دورة استثنائية يوم السبت 15 يوليوز الجاري، بعد صراع مرير بين الأعضاء المحسوبين على تيار بن كيران الذين يطالبون بانعقاده منذ تشكيل الحكومة، والمحسوبين على أعضاء الحكومة يتقدمهم رئيسها سعد الدين العثماني و ''مصطفى الرميد'' بأن لاضرورة لإنعقاده قبل الحسم في المؤتمر ، والذي أوقف لقاء حول الأوضاع بالحسيمة قبل قليل، لبعض الوقت لمعرفة مايجري باجتماع الأمانة العامة.





