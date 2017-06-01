مقتل رجل أمن سعودي وإصابة ستة أخرين إثر تعرض دوريتهم لاعتداء إرهابي بالسعودية ﻿

قتل رجل أمن سعودي وأصيب ستة آخرون، اليوم الخميس، إثر تعرض دوريتهم ''لاعتداء إرهابي أثناء أداء مهامها لحفظ الأمن بحي المسورة بمحافظة القطيف''، حسب متحدث أمني بوزارة الداخلية السعودية.

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قتل رجل أمن سعودي وأصيب ستة آخرون، اليوم الخميس، إثر تعرض دوريتهم "لاعتداء إرهابي أثناء أداء مهامها لحفظ الأمن بحي المسورة بمحافظة القطيف"، حسب متحدث أمني بوزارة الداخلية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث قوله "إنه عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس، تعرضت دورية أمن لاعتداء إرهابي أثناء أداء مهامها لحفظ الأمن، بحي المسورة بمحافظة القطيف، بواسطة مقذوف متفجر".

وأوضح أن الحادث نجم عنه "استشهاد" رجل أمن برتبه عريف، وإصابة ستة من رجال الأمن نقلوا على إثره إلى المستشفى، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في هذه "الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية".