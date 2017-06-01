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مثـير: فرنسا بدون بنزين وهذا هو السبب !

بتاريــخ : 6 يوليوز 2017 / 22:08 مثـير: فرنسا بدون بنزين وهذا هو السبب ! | دولي
مثـير: فرنسا بدون بنزين وهذا هو السبب !
أعلن وزير الطاقة الفرنسي نيكولا أولو، اليوم الخميس، أن بلاده تعتزم وقف بيع المركبات التي تسير بالبنزين والديزل بحلول العام 2040 ، كجزء من خطة طموحة لتحقيق أهدافها المرجوة من اتفاقية باريس للمناخ.

شوف تيفي

أعلن وزير الطاقة الفرنسي نيكولا أولو، اليوم الخميس، أن بلاده تعتزم وقف بيع المركبات التي تسير بالبنزين والديزل بحلول العام 2040 ، كجزء من خطة طموحة لتحقيق أهدافها المرجوة من اتفاقية باريس للمناخ.

وقال الوزير " نعلن عن وقف بيع السيارات التي تسير بالبنزين والديزل بحلول العام 2040"، واصفا الخطوة بأنها "ثورة حقيقية".

وأقر أولو بأن تحقيق الخطة الفرنسية سيكون "صعبا"، خصوصا لمصنعي السيارات، إلا أنه قال إن مصنعي السيارات في فرنسا مستعدون لهذا التحول.

وبحسب وكالة البيئة الأوروبية، فقد حلت الشركات الفرنسية لصناعة سيارات (بوجو) و(ستروين) و(رونو) كأول وثاني وثالث شركة على لائحة الشركات المصنعة للسيارات الأقل إصدارا للكربون.

يشار إلى أن عدة دول أوروبية أعلنت عن خطط للحد بشكل كبير من انبعاثات البنزين والديزل الملوثة على الطرق من خلال مركبات تسير بالكهرباء بشكل كامل أو المركبات الهجينة التي تعتمد على الوقود والكهرباء على حد سواء.


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