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حكومة العثماني تُصادق على مشروعي قانونين يهمان مجالي تسليم المجرمين والخدمات الجوية بين المغرب وروسيا

بتاريــخ : 6 يوليوز 2017 / 22:02 حكومة العثماني تُصادق على مشروعي قانونين يهمان مجالي تسليم المجرمين والخدمات الجوية بين المغرب وروسيا | بوليتيك
حكومة العثماني تُصادق على مشروعي قانونين يهمان مجالي تسليم المجرمين والخدمات الجوية بين المغرب وروسيا
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروعي قانونين يهمان مجالي تسليم المجرمين والخدمات الجوية بين المغرب وروسيا تقدم بهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

شوف تيفي:

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروعي قانونين يهمان مجالي تسليم المجرمين والخدمات الجوية بين المغرب وروسيا تقدم بهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن المشروع الأول يتعلق بمشروع قانون رقم 28.16 يوافق بموجبه على اتفاقية في ميدان تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وروسيا الاتحادية، موقعة بموسكو في 15 مارس 2016.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين، بعد توقيعها بين البلدين بموسكو، مبرزا أن هذه الاتفاقية ترمي إلى وضع لبنات وأسس علاقات تعاون قضائي وطيد في ميدان تسليم المجرمين بين البلدين والحد من الجريمة بمختلف أشكالها.

أما النص الثاني فيتعلق بمشروع قانون رقم41.16 يوافق بموجبه على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، موقع بموسكو في 15 مارس 2016.

ويهدف هذا المشروع إلى تطوير الخدمات الجوية بين وما وراء إقليمي الدولتين، وضمان أعلى درجات السلامة و الأمن في النقل الجوي الدولي.


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