 بعد 35 شهرا..هذا هو الحكم الصادر في حق مواطن ركل امرأة بوحشية ﻿
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بعد 35 شهرا..هذا هو الحكم الصادر في حق مواطن ركل امرأة بوحشية

بتاريــخ : 6 يوليوز 2017 / 21:00 بعد 35 شهرا..هذا هو الحكم الصادر في حق مواطن ركل امرأة بوحشية | دولي
بعد 35 شهرا..هذا هو الحكم الصادر في حق مواطن ركل امرأة بوحشية
أسدلت محكمة في العاصمة برلين قضية فيديو شهير، ظهر فيه رجل يعتدي بوحشية على امرأة، في أحد محطات الميترو ببرلين، حيث كانت القضية قد عرفت جدلا واسعا آنذاك بعد نشر فيديو كاميرات المراقبة الذي أظهر

شوف تيفي


أسدلت محكمة في العاصمة برلين قضية فيديو شهير، ظهر فيه رجل يعتدي بوحشية على امرأة، في أحد محطات الميترو ببرلين، حيث كانت القضية قد عرفت جدلا واسعا آنذاك بعد نشر فيديو كاميرات المراقبة الذي أظهر الجريمة.

وكشفت مصادر ألمانية أن المتهم الموقوف حكم عليه بالسجن لمدة 35 شهرا، وأثارت القضية جدلا واسعا في ألمانيا اليوم الخميس، من طرف محكمة ولاية برلين، حيث رأت المحكمة في حيثيات حكمها ثبوت ركل الرجل المرأة بوحشية في ظهرها على سلم محطة "مترو هيرمان شتراس" بحي نوي كولن في أكتوبر من العام الماضي.

يشار إلى أن الاعتداء الوحشي كان قد أثار موجة غضب عارمة في ألمانيا، بعد نشر فيديو كاميرات المراقبة، وفجر الموضوع نقاشا ساخنا حول أسباب هذا الاعتداء غير المبرر وسبل مكافحة مثل هذه الظواهر.



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اعتداء ألمانيا محكمة سجن

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