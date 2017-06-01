 سنة موقوفة التنفيذ وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق تسعة متهمين من بينهم فتاة توبعوا من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب ﻿
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سنة موقوفة التنفيذ وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق تسعة متهمين من بينهم فتاة توبعوا من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب

بتاريــخ : 6 يوليوز 2017 / 20:43 سنة موقوفة التنفيذ وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق تسعة متهمين من بينهم فتاة توبعوا من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب | بوليتيك
سنة موقوفة التنفيذ وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق تسعة متهمين من بينهم فتاة توبعوا من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا ، اليوم الخميس، أحكاما تراوحت بين سنة موقوفة التنفيذ وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق تسعة متهمين من بينهم

شوف تيفي: و م ع

 

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا ، اليوم الخميس، أحكاما تراوحت بين سنة موقوفة التنفيذ وثلاث سنوات حبسا نافذا في حق تسعة متهمين من بينهم فتاة توبعوا في ملفات منفصلة من أجل قضايا تتعلق بالإرهاب.

وقد قضت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متهمين اثنين توبعا من أجل " الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، والتحريض على ارتكاب أفعالا إرهابية"، وبسنتين حبسا نافذا في حق أربعة متهمين، وبسنة حبسا نافذا في حق متهم واحد، وبسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم في حق فتاة كانت تتابع في حالة سراح مؤقت. وأدين هؤلاء المتهمون من أجل تهمة " الإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية".

من جهة أخرى قررت المحكمة إسقاط الدعوى العمومية في حق متهم واحد لسبقية الحكم، حيث سبق أن قضى عقوبة سجنية مدتها 10 سنوات من أجل أفعال لها علاقة بالإرهاب.

من جهة أخرى قررت المحكمة إرجاء النظر إلى غاية 20 يوليوز المقبل في خمسة ملفات يتابع فيها أزيد من 30 متهما.


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