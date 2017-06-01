رسميا..السلطات المحلية تقوم بإصلاح أبواب البيوت التي كسرها رجال أمن بإمزورن والحسيمة ﻿

صرح الوزير مصطفى الرميد قبل قليل، أن السلطات المحلية قامت بإصلاح جميع أبواب البيوت التي تم تكسيرها من طرف قوات الأمن بكل من مدينة الحسيمة وإمزورن خلال احتجاجات الريف.

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صرح الوزير مصطفى الرميد قبل قليل، أن السلطات المحلية قامت بإصلاح جميع أبواب البيوت التي تم تكسيرها من طرف قوات الأمن بكل من مدينة الحسيمة وإمزورن خلال احتجاجات الريف.



وأضاف الرميد في لقاء يجري في هذه اللحظات بحضور ممثلي القطاعات الحكومية والهيئات الحقوقية بالمعهد العالي للقضاء، أنه توصل اليوم بقرار للسلطات المحلية بكونها قامت بإصلاح جميع البيوت والممتلكات الخاصة التي تم تكسيرها من قبل قوات الأمن خلال المواجهات الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسيمة.



من جهة ثانية، إتهم الحقوقيون السلطات المحلية والأمنية، بالتسبب في الأحداث الأليمة التي أعقبت مباراة فريق شباب الحسيمة والوداد في ملعب ميمون العرصي، حيث تم ترك جماهير الوداد والحسيمة بالخروج من الملعب بدون تنظيم ومراقبة، وهو ما أعقبته أحداث عنف.





