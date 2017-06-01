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خطير.. هذا ما طالبت به دول الخليج قطر

بتاريــخ : 6 يوليوز 2017 / 20:19 خطير.. هذا ما طالبت به دول الخليج قطر | دولي
خطير.. هذا ما طالبت به دول الخليج قطر
اتهم وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مسؤولي البلدان المقاطعة لبلاده بأنهم طالبوا بتغيير النظام في قطر وأرادوا إحداث انقلاب فيها، بحسب ما أفادت به مصادر قطرية اليوم الخميس.

شوف تيفي


اتهم وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مسؤولي البلدان المقاطعة لبلاده بأنهم طالبوا بتغيير النظام في قطر وأرادوا إحداث انقلاب فيها، بحسب ما أفادت به مصادر قطرية اليوم الخميس.

وقال آل ثاني في لقاء خاص، عما سماه "حملة" شنتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد بلاده وبلغت ذروتها في 24 ماي، حين نشرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أقوالا منسوبة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في واقعة اعتبرت الدوحة أنها ناتجة عن عملية قرصنة.

وقال إن قطر سارعت إلى نفي الأمر ولكن وسائل الإعلام في الدول الأربع استمرت في نشر ما اعتبر أنه "أخبار مزيفة"، مضيفا لم يكن المسؤولون من البلدان المحاصرة ينتقدون سياسات قطر فحسب وهو أمر رحبنا به دائما لكنهم كانوا يطالبون بتغيير النظام في قطر وإحداث انقلاب.

واعتبر آل ثاني أن مطالب الدول المقاطعة لقطر الـ13 لا تمثل شكاوى "معقولة وقابلة للتنفيذ" وليست "مدروسة وواقعية"، وأضاف "إذا قرأنا بين السطور فقد كانت دول الحصار تطالبنا أن نسلم سيادتنا كثمن لإنهاء الحصار، وهو أمر يعرفون أن قطر لن تفعله أبدا".

‫شوف تيفي

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قطر مقاطعة آل ثاني وزير

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