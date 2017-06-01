 عاجل:احتجاز رجل بتهمة إصابة شرطيين بالرصاص ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل:احتجاز رجل بتهمة إصابة شرطيين بالرصاص | دولي

عاجل:احتجاز رجل بتهمة إصابة شرطيين بالرصاص

شوفو أشنو وقع لموظف شرطة سابق منين شدوه البوليس متلبس بالسرقة | حوادث و حقوق

شوفو أشنو وقع لموظف شرطة سابق منين شدوه البوليس متلبس بالسرقة

حقوقيون للرميد:السلطات والحكومة مسؤولين عن أزمة الريف | بوليتيك

حقوقيون للرميد:السلطات والحكومة مسؤولين عن أزمة ''الريف''

عاجل...مصطفى الرميد يوجه ملتمسا عاجلا لوزير العدل للإفراج عن المعتقلة سيليا | بوليتيك

عاجل...مصطفى الرميد يوجه ملتمسا عاجلا لوزير العدل للإفراج عن المعتقلة ''سيليا''

بالفيديو: كازا تهتز بعد هذا الخبر الأليم وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

بالفيديو: كازا تهتز بعد هذا الخبر الأليم وهاشنو وقع

الرميد ..416 مصاب في صفوف رجال الأمن و 46 لدى المحتجين بالحسيمة | بوليتيك

الرميد ..416 مصاب في صفوف رجال الأمن و 46 لدى المحتجين بالحسيمة

رسميا... مصطفى الرميد إطلاق سراح الزفزافي وباقي المعتقلين يستوجب هذه الشروط | بوليتيك

رسميا... مصطفى الرميد إطلاق سراح ''الزفزافي'' وباقي المعتقلين يستوجب هذه الشروط

الإعلان بالدار البيضاء عن إطلاق خط بحري جديد يربط المغرب بإفريقيا الغربية | اقتصاد

الإعلان بالدار البيضاء عن إطلاق خط بحري جديد يربط المغرب بإفريقيا الغربية

مصطفى الرميد...لايحق للزفزافي مقاطعة خطبة الجمعة ولاحاجة لنا لمثل تلك الخطب | بوليتيك

مصطفى الرميد...لايحق ''للزفزافي'' مقاطعة خطبة الجمعة ولا''حاجة لنا لمثل تلك الخطب''

أزمة إخوان بن كيران

عاجل:احتجاز رجل بتهمة إصابة شرطيين بالرصاص

بتاريــخ : 6 يوليوز 2017 / 18:57 عاجل:احتجاز رجل بتهمة إصابة شرطيين بالرصاص | دولي
عاجل:احتجاز رجل بتهمة إصابة شرطيين بالرصاص
قالت الشرطة إنها ألقت القبض على رجل اليوم الخميس في بلدة جافا بمنطقة برشلونة الإسبانية بتهمة إطلاق الرصاص على رجلي شرطة.

شوف تيفي:

 

قالت الشرطة إنها ألقت القبض على رجل اليوم الخميس في بلدة جافا بمنطقة برشلونة الإسبانية بتهمة إطلاق الرصاص على رجلي شرطة.

وقالت الشرطة إن الحادث لا علاقة له بالإرهاب. وقالت متحدثة باسم شرطة جافا إن الرجلين أصيبا بجروح خطيرة. وأوضحت أن الشرطيين اقتربا من سيارة مريبة وإن الشخص الذي كان بداخلها أطلق عليهما النار من بندقية.

 

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب شرطيين سيارة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فرنسا تقرر تمديد حالة الطوارئ للمرة السادسة | دولي

فرنسا تقرر تمديد حالة الطوارئ للمرة السادسة

رئيس الفيليبين يتوعد بأكل مسلحين إسلاميين أحياء بعد قيامهم بقطع رأس بحارين فيتناميين | دولي

رئيس الفيليبين يتوعد بأكل ''مسلحين إسلاميين'' أحياء بعد قيامهم بقطع رأس بحارين فيتناميين

عاجل: سقوط طائرة و مصرع جميع ركابها في هذه الدولة الإسلامية | دولي

عاجل: سقوط طائرة و مصرع جميع ركابها في هذه الدولة الإسلامية

ترامب يحث مصر ودول الخليج على حل الخلاف مع قطر | دولي

ترامب يحث مصر ودول الخليج على حل الخلاف مع قطر

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نسولو الناس: شنو هي حرية التعبير بالنسبة ليك؟شوفو أشنو قالو لمغاربة | نسولو الناس
منذ 24 دقيقة

نسولو الناس: شنو هي حرية التعبير بالنسبة ليك؟شوفو أشنو قالو لمغاربة

الأشخاص في وضعية إعاقة يحتجون بالبيضاء..بغينا حقوقنا المنصوص عليها فالقوانين الدولية | خارج البلاطو

الأشخاص في وضعية إعاقة يحتجون بالبيضاء..بغينا حقوقنا المنصوص عليها فالقوانين الدولية

عندما يبكي الرجال..مهاجر مغربي يناشد الملك محمد السادس:أنا محكور فبلادي وبغيت غير حقي | حالة خاصة

عندما يبكي الرجال..مهاجر مغربي يناشد الملك محمد السادس:أنا محكور فبلادي وبغيت غير حقي

متربصون بالملك محمد السادس بعد مغادرتهم سجن عكاشة..حنا ماشي متربصين و لكن كانبغيو سيدنا و شدونا شهر فالحبس | خارج البلاطو

متربصون بالملك محمد السادس بعد مغادرتهم سجن عكاشة..حنا ماشي متربصين و لكن كانبغيو سيدنا و شدونا شهر فالحبس

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل:احتجاز رجل بتهمة إصابة شرطيين بالرصاص | دولي
منذ 12 دقيقة

عاجل:احتجاز رجل بتهمة إصابة شرطيين بالرصاص

شوفو أشنو وقع لموظف شرطة سابق منين شدوه البوليس متلبس بالسرقة | حوادث و حقوق

شوفو أشنو وقع لموظف شرطة سابق منين شدوه البوليس متلبس بالسرقة

حقوقيون للرميد:السلطات والحكومة مسؤولين عن أزمة الريف | بوليتيك

حقوقيون للرميد:السلطات والحكومة مسؤولين عن أزمة ''الريف''

عاجل...مصطفى الرميد يوجه ملتمسا عاجلا لوزير العدل للإفراج عن المعتقلة سيليا | بوليتيك

عاجل...مصطفى الرميد يوجه ملتمسا عاجلا لوزير العدل للإفراج عن المعتقلة ''سيليا''

﻿ ﻿
اليوم 12:32 GMT

عاجل: الزفزافي ينفي تسليمه رسالة نصية لزيان من قلب عكاشة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.