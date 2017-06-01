عاجل:احتجاز رجل بتهمة إصابة شرطيين بالرصاص ﻿

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قالت الشرطة إنها ألقت القبض على رجل اليوم الخميس في بلدة جافا بمنطقة برشلونة الإسبانية بتهمة إطلاق الرصاص على رجلي شرطة.
وقالت الشرطة إن الحادث لا علاقة له بالإرهاب. وقالت متحدثة باسم شرطة جافا إن الرجلين أصيبا بجروح خطيرة. وأوضحت أن الشرطيين اقتربا من سيارة مريبة وإن الشخص الذي كان بداخلها أطلق عليهما النار من بندقية.
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