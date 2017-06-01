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شوفو أشنو وقع لموظف شرطة سابق منين شدوه البوليس متلبس بالسرقة

بتاريــخ : 6 يوليوز 2017 / 18:44 شوفو أشنو وقع لموظف شرطة سابق منين شدوه البوليس متلبس بالسرقة | حوادث و حقوق
شوفو أشنو وقع لموظف شرطة سابق منين شدوه البوليس متلبس بالسرقة
علم لدى المنطقة الإقليمية للأمن ببنجرير، أنه جرى صباح اليوم الخميس، توقيف شخصين يبلغان من العمر على التوالي 28 و33 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، فيما الآخر موظف شرطة في حالة انقطاع طويل الأمد

شوف تيفي:

 

علم لدى المنطقة الإقليمية للأمن ببنجرير، أنه جرى صباح اليوم الخميس، توقيف شخصين يبلغان من العمر على التوالي 28 و33 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، فيما الآخر موظف شرطة في حالة انقطاع طويل الأمد عن العمل لأسباب مرضية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المعطيات الأولية تشير إلى قيام المشتبه فيهما بتعريض ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، من بينهما فتاتان قاصرتان، لسرقة متعلقات شخصية عبارة عن هواتف نقالة، وذلك تحت التهديد باستعمال العنف، قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات من تحديد هويتهما وإيقافهما.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التي تشرف عليه النيابة العامة، فيما تم فتح ملف تأديبي في حق موظف الشرطة الذي سبق له الخضوع للعلاج النفسي خلال فترات مختلفة ويستفيد حاليا من فترة استيداع مرضي طويلة الأمد، وذلك في انتظار نتائج البحث الجاري في حقه.


 

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