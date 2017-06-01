حقوقيون للرميد:السلطات والحكومة مسؤولين عن أزمة ''الريف'' ﻿

أجمع ممثلو الهيئات الحقوقية الحاضرون في اللقاء المنظم في هذه اللحظات بالمعهد العالي للقضاء، أن الحكومة والسلطات المحلية مسؤولين بنسبة مهمة في تأجيج الأوضاع بمنطقة الريف.

شوف تيفي





أجمع ممثلو الهيئات الحقوقية الحاضرون في اللقاء المنظم في هذه اللحظات بالمعهد العالي للقضاء، أن الحكومة والسلطات المحلية مسؤولين بنسبة مهمة في تأجيج الأوضاع بمنطقة الريف.



وأضاف الحقوقيون في تدخلاتهم أن تدخل الأمن ومنع السلطات المحلية المحتجين لتنظيم أشكالهم بساحة محمد السادس بالحسيمة، أجج الوضع وزاد من تفاقم المشكل، وهو ما أشار إليه أحد البرلمانيين من الإقليم على صفحته بالفايسبوك.



وإتهم الحقوقيون الحكومة بصب النار على الزيت عبر تصريحها وإتهامها المحتجين ونشطاء حراك- الريف بالإنفصال، رغم أنها تراجعت لكن بشكل متأخر، لم يستطع التخفيف من الإحتقان.



وأوضح الحقوقيون أنه تم إعتقال بعض المواطنين لاعلاقة لهم بالإحتجاجات، بينهم معتقلين قتصرين.





