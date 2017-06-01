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عاجل...مصطفى الرميد يوجه ملتمسا عاجلا لوزير العدل للإفراج عن المعتقلة ''سيليا''

بتاريــخ : 6 يوليوز 2017 / 18:18 عاجل...مصطفى الرميد يوجه ملتمسا عاجلا لوزير العدل للإفراج عن المعتقلة سيليا | بوليتيك
عاجل...مصطفى الرميد يوجه ملتمسا عاجلا لوزير العدل للإفراج عن المعتقلة ''سيليا''
صرح مصطفى الرميد وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان أنه سيوجه ملتمسا عاجلا لوزير العدل والحريات من أجل إطلاق سراح المعتقلة ''سيليا''.

شوف تيفي 



صرح مصطفى الرميد وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان أنه سيوجه ملتمسا عاجلا لوزير العدل والحريات من أجل إطلاق سراح المعتقلة ''سيليا''.

وأضاف الرميد أنه بناءا على المعطيات المتوفرة وشهادات محامي ''سيليا'' عن حالتها الصحية سيقدم ملتمسا لوزير العدل والحريات للإفراج عنها مؤقتا، لوقف تدهور حالتها الصحية.

وقال الرميد أنه سيوجه النداء لوزير العدل والحريات والإفراج عن ''سليمة الزياني'' المعروفة وسط نشطاء حراك- الريف ب ''سيليا''، لكن يجب على الجميع أن يعلم أن الدولة تطبق القانون على المواطنين حفاظا على سير النظام العام، لكن حالة سيليا تستدعي التدخل.


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