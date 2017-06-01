بالفيديو: كازا تهتز بعد هذا الخبر الأليم وهاشنو وقع ﻿

وضع قبل قليل من يومه الخميس، شاب عشريني ،حدا لحياته، بعدما ألقى بنفسه من سطح منزله بحي مولاي رشيد.

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وضع قبل قليل من يومه الخميس، شاب عشريني ،حدا لحياته، بعدما ألقى بنفسه من سطح منزله بحي مولاي رشيد.

و مباشرة بعد سقوطه، تجمهر عدد من أبناء الحي على الشاب الذي تُجهل أسباب إقدامه على الانتحار، في الوقت الذي وصلت فيه سيارة الإسعاف ،حيث نقلت الجثة إلى مستودع الأموات بالدارالبيضاء.

و قد خلف انتحار الشاب صدمة كبيرة لدى أسرته و جيرانه.



