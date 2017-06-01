الرميد ..416 مصاب في صفوف رجال الأمن و 46 لدى المحتجين بالحسيمة ﻿

صرح مصطفى الرميد أن عدد المصابين من قوات الأمن بلغ حوالي 416 عنصرا من القوات العمومية في الأحداث الأخيرة التي إنطلقت بإحراق مقر رجال قوات الأمن من طرف ملثمين وكذا إعتقال ''ناصر الزفزافي''.

شوف تيفي





صرح مصطفى الرميد أن عدد المصابين من قوات الأمن بلغ حوالي 416 عنصرا من القوات العمومية في الأحداث الأخيرة التي إنطلقت بإحراق مقر رجال قوات الأمن من طرف ملثمين وكذا إعتقال "ناصر الزفزافي".



وأضاف الرميد خلال اللقاء الذي يجري في هذه اللحظات بحضور منتدبين عن القطاعات الحكومية المشرفة على برنامج "الحسيمة منارة المتوسط، حيث أكد الرميد عن وجود خسائر مهمة، لدى القوات العمومية.



وأوضح الرميد أن عدد المصابين بشكل رسمي في صفوف المواطنين والمحتجين بلغ 46 ضحية وفق آخر الإحصائيات.





