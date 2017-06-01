رسميا... مصطفى الرميد إطلاق سراح ''الزفزافي'' وباقي المعتقلين يستوجب هذه الشروط ﻿

أكد مصطفى الرميد أن السلطات القضائية هي المكلفة وحدها بالبث في إطلاق سراح معتقلي إحتجاجات-الريف وليس الحكومة.

شوف تيفي



أكد مصطفى الرميد أن السلطات القضائية هي المكلفة وحدها بالبث في إطلاق سراح معتقلي إحتجاجات-الريف وليس الحكومة.



وأوضح الرميد أنه من خلال تقديره ''الشخصي'' فإطلاق سراح المعتقلين يمكن التطرق إليه والبحث عن آلية لتنزيله، لكن ذلك مرتبط بضرورة توفير شروط التهدئة للعمل والحوار.



وإعترف الرميد بوجود عدد من المبادرات لحلحلة الأزمة من قبل ساكنة الحسيمة، تتضمن مجموعة من المطالب الإجتماعية والإقتصادية، حيث أن الحكومة ملتزمة بالعمل على تنزيلها وهي مدرجة أصلا في برنامج ''الحسيمة منارة المتوسط'' لكن المطلب الذي يلح عليه السكان والمتضمن في اللائحة المعروضة وهو إطلاق سراح المعتقلين تحتاج إلى التهدئة والحوار.





