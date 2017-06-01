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مصطفى الرميد...لايحق ''للزفزافي'' مقاطعة خطبة الجمعة ولا''حاجة لنا لمثل تلك الخطب''

بتاريــخ : 6 يوليوز 2017 / 17:35 مصطفى الرميد...لايحق للزفزافي مقاطعة خطبة الجمعة ولاحاجة لنا لمثل تلك الخطب | بوليتيك
مصطفى الرميد...لايحق ''للزفزافي'' مقاطعة خطبة الجمعة ولا''حاجة لنا لمثل تلك الخطب''
أكد مصطفى الرميد''أنه لاحاجة لنا لمثل تلك الخطبة'' في إشارة لخطبة الجمعة التي قام''ناصر الزفزافي'' بالإحتجاج على الإمام ضد محتواها، عقب الإنتهاء من تلاوتها.

شوف تيفي

أكد مصطفى الرميد''أنه لاحاجة لنا لمثل تلك الخطبة" في إشارة لخطبة الجمعة التي قام''ناصر الزفزافي" بالإحتجاج على الإمام ضد محتواها، عقب الإنتهاء من تلاوتها.

وأضاف الرميد في لقاء مع الجمعيات الحقوقية، أنه ''لايمكن قبول تصرف''ناصر الزفزافي" سواء من منظور ديني أوحقوقي وكذا قانوني، لأنها واقعة يعاقب عليها القاون كونها تعطل''العبادات"، لكن تلك الخطبة''لم يكن لها داعي أصلا".

ورد مصطفى الرميد على احتجاجات الحقوقيين الحاضرين في اللقاء، والذين طالبوه بوقف تقديم المشاريع التي انطلق الإشتغال بها في إطار مشروع''الحسيمة منارة المتوسط" والتي هي محط تحقيق بطلب ملكي.



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