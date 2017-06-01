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الرميد: الحكومة لن تقبل إراقة دم المغاربة بإقليم الحسيمة و''محسن فكري" توفي بسبب صديقه

بتاريــخ : 6 يوليوز 2017 / 17:32 الرميد: الحكومة لن تقبل إراقة دم المغاربة بإقليم الحسيمة ومحسن فكري توفي بسبب صديقه | بوليتيك
الرميد: الحكومة لن تقبل إراقة دم المغاربة بإقليم الحسيمة و''محسن فكري" توفي بسبب صديقه
صرح مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن الحكومة لن تقبل بإراقة دماء المغاربة سواء منهم المحتجين أو قوات الأمن بإقليم الريف في إطارالأحداث الأخيرة التي عرفتها المنطقة.

شوف تيفي

صرح مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن الحكومة لن تقبل بإراقة دماء المغاربة سواء منهم المحتجين أو قوات الأمن بإقليم الريف في إطارالأحداث الأخيرة التي عرفتها المنطقة.

وتابع الرميد أن أعضاء الحكومة قاموا بزيارة مدينة الحسيمة وأن السلطات المحلية إجتمعت مع المنتخبين والبرلمانيين للوقوف على المشاكل التي يتخبط فيها الإقليم، كما أنه طيلة 5 أشهر كانت هناك وقفات إحتجاجية ناهزت حوالي 500 وقفة، لم يتم تسجيل خلالها نزوع للعنف مع ضبط النفس ضد رجال الأمن، لكن في يوم 26 فبراير 2016 تم رشق الأمن بالحجارة وتكسير 33 من سيارات المصلحة بالإضافة إلى مواطنين، من قبل مجموعة من الملثمين.

ووسط حضور، كافة الأطياف الحقوقية، وممثلي القطاعات الحكومية، كشف مصطفى الرميد في لقاء حول الأوضاع بالحسيمة، أن التحقيقات الأولية، تشير لوجود خطأ غير مقصود نتج عنه وفاة''محسن فكري" سماك من طرف''صديق أو عن طريق الخطـأ"، مؤكدا أن الحكومة بجميع مكوناتها القطاعية، لن تقبل بإراقة الدم سواء من قبل المحتجين وكذا رجال الأمن.


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