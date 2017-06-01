عاجل و رسمي: 176 معتقلا على خلفية أحداث الحسيمة ﻿

أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، بأن عدد المعتقلين احتياطيا على إثر أحداث

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أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، بأن عدد المعتقلين احتياطيا على إثر أحداث الحسيمة بلغ 176 شخصا.

وأوضح الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هؤلاء المعتقلين ال 176 الذين لم يصدر في حقهم حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به سواء خلال مرحلة التحقيق أو المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية أو مرحلة النقض، يتوزعون على 56 شخصا في مرحلة التحقيق (48 شخصا باستئنافية الدار البيضاء و08 باستئنافية الحسيمة)، و120 شخصا في المحاكمة (64 شخصا أمام ابتدائية الحسيمة و51 شخصا أمام استئنافية الحسيمة و05 أشخاص أمام استئنافية الناظور).

وأضاف أن 63 شخصا آخر يتابعون في حالة سراح، من ضمنهم 4 أشخاص أمام استئنافية الدار البيضاء و17 شخصا أمام استئنافية الحسيمة و42 شخصا أمام ابتدائية الحسيمة، إلى جانب 21 شخصا تقرر حفظ الملف في حقهم.





