عاجل:حصل مْراتو الطبيبة كتخونو مع الشيفور..وبكاميرا خفية كتمارس الجنس معاه فالطوموبيلة هاذشي وقع فكازا + تفاصيل صادمة ﻿

فجر زوج يقطن بمدينة الدارالبيضاء، فضيحة من العيار الثقيل،عندما اكتشف خيانة زوجته المثقفة و التي تعمل كطبيبة مع سائقها الخاص.

شوف تيفي:م غ

فجر زوج يقطن بمدينة الدارالبيضاء، فضيحة من العيار الثقيل،عندما اكتشف خيانة زوجته المثقفة و التي تعمل كطبيبة مع سائقها الخاص.

و اكتشف الزوج هذه الخيانة بعد مرور أزيد من 7 سنوات على زواجهما،بعدما شك في تحركات زوجته و ثبت كاميرا خفية في سيارتها ،حيث وقف مصدوما من هول المنظر بعدما قبل السائق زوجته و أخد يلامس أماكن حساسة في جسدها.

وقد أصيب الزوج و الأب لطفلين،بانهيار عصبي استدعى نقله على وجه السرعة إلى مصحة خاصة بمدينة الدارالبيضاء.

سنعود لمزيد من التفاصيل بالفيديو..