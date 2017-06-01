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بتاريــخ : 6 يوليوز 2017 / 17:17 عاجل:حصل مْراتو الطبيبة كتخونو مع الشيفور..وبكاميرا خفية كتمارس الجنس معاه فالطوموبيلة هاذشي وقع فكازا + تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
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فجر زوج يقطن بمدينة الدارالبيضاء، فضيحة من العيار الثقيل،عندما اكتشف خيانة زوجته المثقفة و التي تعمل كطبيبة مع سائقها الخاص.

شوف تيفي:م غ

 

فجر زوج يقطن بمدينة الدارالبيضاء، فضيحة من العيار الثقيل،عندما اكتشف خيانة زوجته المثقفة و التي تعمل كطبيبة مع سائقها الخاص.

و اكتشف الزوج هذه الخيانة بعد مرور أزيد من 7 سنوات على زواجهما،بعدما شك في تحركات زوجته و ثبت كاميرا خفية في سيارتها ،حيث وقف مصدوما من هول المنظر بعدما قبل السائق زوجته و أخد يلامس أماكن حساسة في جسدها.

وقد أصيب الزوج و الأب لطفلين،بانهيار عصبي استدعى نقله على وجه السرعة إلى مصحة خاصة بمدينة الدارالبيضاء.

سنعود لمزيد من التفاصيل بالفيديو..

 

 

 

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