عاجل...المجلس الوطني لحقوق الإنسان يمنح هبة مادية لأحد المصابين في أحداث الحسيمة ﻿

صرح مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تكلف شخصيا بمصاريف علاج أحد المصابين في أحداث الحسيمة وتقديم الدعم المالي للضحية.

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صرح مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تكلف شخصيا بمصاريف علاج أحد المصابين في أحداث الحسيمة وتقديم الدعم المالي للضحية.



وكشف الرميد قبل قليل من يومه الخميس، عن وجود إصابات لدى المواطنين وأنهم لم يتلقوا العلاج لدى المراكز الصحية العمومية، مؤكدا بوجود إصابات خطيرة كذلك لدى رجال الأمن بينها إصابات خطيرة.



وأضاف الرميد في اللقاء المنظم بمقر المعهد العالي للقضاء بحضور ممثلين للقطاعات الحكومية، ومندوبي الجمعيات الحقوقية، "أضاف" أن الأبحاث القضائية تمت تحت إشراف النيابة العامة المختصة.





