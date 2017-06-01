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الحكومة..رسم حدود المياه الإقليمية للمغرب قرار سيادي للمملكة

بتاريــخ : 6 يوليوز 2017 / 17:04 الحكومة..رسم حدود المياه الإقليمية للمغرب قرار سيادي للمملكة | بوليتيك
الحكومة..رسم حدود المياه الإقليمية للمغرب قرار سيادي للمملكة
صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن قرار رسم حدود المياه الإقليمية للمملكة المغربية، هو قرار سيادي له أبعاد سياسية وإقتصادية وإستراتيجية، طبقا للقانون الدولي.

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صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن قرار رسم حدود المياه الإقليمية للمملكة المغربية، هو قرار سيادي له أبعاد سياسية وإقتصادية وإستراتيجية، طبقا للقانون الدولي.

وأضاف "مصطفى الخلفي" قبل قليل على هامش الندوة الصحفية للمجلس الحكومي، أن مشروعي قانون التي ناقشتهما الحكومة اليوم حول موضوع رسم الحدود الإقليمية للمغرب، سيتم إحالته قريبا على البرلمان للدراسة والموافقة عليها.

وأوضح "الخلفي" أن القضايا المرتبطة بالأمن وسلامة الملاحة وثلوث مياه البحر طبقا للنص القانوني 37-17 إنطلاقا من الإتفاقيات الدولية خاصة إتفاقية البحار سنة 1982، حيث مكن التطور التكنولوجي الحاصل، بلادنا من تحيين وتثمين الجغرافيا، على أساس معطيات جديدة.

كما أن القرار، سياسي وإستراتيجي يضيف الخلفي، حيث سيمكن المغرب من تثبيت سيادته إستنادا لقانون الأمم الممتحدة، كما سيحمي المصالح ومبادئ الإنصاف.

 

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