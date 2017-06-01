سابقة...الحكومة تعتزم رسم الحدود الإقليمية البحرية للمملكة المغربية ﻿

كشف ''مصطفى الخلفي'' الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي تجري في هذه اللحظات من يومه الخميس، عن مناقشة الحكومة لنص قانوني هام هو الأول من نوعه لرسم حدود المياه الإقليمية للمملكة

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كشف "مصطفى الخلفي" الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي تجري في هذه اللحظات من يومه الخميس، عن مناقشة الحكومة لنص قانوني هام هو الأول من نوعه لرسم حدود المياه الإقليمية للمملكة المغربية، تماشيا والقانون الدولي خاصة قانون الأمم المتحدة المتعلق بالبحار الصادر سنة 1982.



وحسب الخلفي، فقد تتطرق المجلس الحكومي صبيحة اليوم، في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون، سيتم بموجبه تعيين حدود المياه الإقليمية للمملكة، والثاني بتغيير وتتميم قانون المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.



كما تدارس المجلس إثر ذلك مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم المرسوم المحددة بموجبه خطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية والإحداثيات الجغرافية لحدود المياه الإقليمية المغربية والمنطقة الاقتصادية الخالصة.