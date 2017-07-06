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المكتب الوطني للسكك الحديدية يُطلق تطبيقا جديدا على الأجهزة الذكية وهذه مميزاته

بتاريــخ : 6 يوليوز 2017 / 16:54 المكتب الوطني للسكك الحديدية يُطلق تطبيقا جديدا على الأجهزة الذكية وهذه مميزاته | اقتصاد
المكتب الوطني للسكك الحديدية يُطلق تطبيقا جديدا على الأجهزة الذكية وهذه مميزاته
سيُطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية ابتداء من يوم غد الجمعة تطبيقا جديدا على الهواتف الذكية لإخبار زبنائه في الحين على حالة سير القطارات.

شوف تيفي

 

سيُطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية ابتداء من يوم غد الجمعة تطبيقا جديدا على الهواتف الذكية لإخبار زبنائه في الحين على حالة سير القطارات.

وحسب بلاغ من المكتب الوطني للسكك الحديدية توصلت شوف تيفي بنسخة منه يومه الخميس فإن هذا التطبيق الجديد الذي سيحمل اسم ONCF TRAFIC سيمكن المسافرين من برمجة رحلاتهم والإطلاع على كل المعلومات التي تخص رحلتهم.

وأضاف المصدر ذاته، أنه يمكن لجميع زبناء المكتب تحميل هذا التطبيق مجانا على كل محملات التطبيق كما أن المعطيات التي يقدمها هذا التطبيق يتم تحديثها بشكل فوري ومستمر لتعطي نسبة دقة تقارب 100 بالمائة.

هذا التطبيق سيُقدم لزبنائه العديد من الخدمات تتمثل في الإطلاع على حالة حركة سير القطارات في الحين ومواقيتها، بالإضافة، إلى تحديد موقع أقرب محطة إليهم وإرشادهم إلى أقرب طريق للوصول إليها.


ومن جهة اخرى، يمكن للزبناء الإستعلام على جميع تفاصيل رحلاتهم مثل خدمة المحطات ومحطات المراسلة والمسافة التي ستقطعها الرحلة والمدة التي ستستغرقها وكذا رقم الرصيف المخصص لإمتطاء القطار وموقع الدرجة الأولى.

تجدر الإشارة، إلى أن إطلاق هذا التطبيق يندرج في إطار استراتيجية المكتب الوطني للسكك الحديدية التي تضع الزبون في صلب اهتماماته وتحسين الوصول إلى المعلومات بطريقة أسرع وأسهل.

 

 

‫شوف تيفي

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المكتب الوطني للسكك الحديدية تطبيق الأجهزة الذكية

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