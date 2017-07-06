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العثور على جثة لطفل مذبوح ومقطع لأجزاء بالقرب من ثانوية بئرانزران بصفرو

بتاريــخ : 6 يوليوز 2017 / 16:48 العثور على جثة لطفل مذبوح ومقطع لأجزاء بالقرب من ثانوية بئرانزران بصفرو | حوادث و حقوق
العثور على جثة لطفل مذبوح ومقطع لأجزاء بالقرب من ثانوية بئرانزران بصفرو
عُثر صباح يومه الخميس بالقرب من ثانوية بئرانزران بمدينة صفرو على جثة طفل يبلغ قيد حياته حوالي 11 سنة مذبوحا ومقطعا لأجزاء مرمية بأماكن مختلفة.

شوف تيفي

 

عُثر صباح يومه الخميس بالقرب من ثانوية بئرانزران بمدينة صفرو على جثة طفل يبلغ قيد حياته حوالي 11 سنة مذبوحا ومقطعا لأجزاء مرمية بأماكن مختلفة.


وحسب المعلومات الأولية فإن المواطنين اكتشفوا جثة الطفل بعدما انبعثت منها رائحة كريهة ليتم إشعار العناصر الأمنية التي حلت بعين المكان لمباشرة التحقيق في ظروف وملابسات الجريمة الشنيعة حيث قامت بتمشيط المنطقة ورفع جميع الأدلة التي ستمكنها من تحديد هوية القاتل.

وأَضافت مصادر محلية، أنه لم يتم لحدود الساعة تحديد هوية الضحية ما إذا كان ذكرا أو أنثى وذلك بسبب انتفاخ الجثة.

 

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جثة طفل مذبوح:مقطع

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