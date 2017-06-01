فرنسا تقرر تمديد حالة الطوارئ للمرة السادسة ﻿

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، اليوم الخميس، أنه تم إحباط ''سبعة مخططات اعتداءات'' منذ مطلع العام 2017 في فرنسا، ما يبرر تمديد حالة الطوارئ مرة سادسة قبل إقرار قانون يعزز مكافحة الإرهاب.

شوف تيفي: وكالات

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب، اليوم الخميس، أنه تم إحباط "سبعة مخططات اعتداءات" منذ مطلع العام 2017 في فرنسا، ما يبرر تمديد حالة الطوارئ مرة سادسة قبل إقرار قانون يعزز مكافحة الإرهاب.

وقال الوزير لشبكة "سي نيوز" بعدما عرض أمس أمام لجنة القوانين في مجلس الشيوخ مشروع مكافحة الإرهاب المقبل "منذ مطلع السنة، قمنا بإحباط سبعة مخططات اعتداءات كان يمكن أن توقع الكثير من القتلى".

وأشار بالخصوص إلى توقيف رجلين في مارسيليا "كانا يهددان قبل الانتخابات بتنفيذ اعتداء كان ليعتبر رهيبا".

وذكر بأن الهدف هو "محاولة الخروج" من حالة الطوارئ، لكن "في انتظار التصويت على هذا القانون في الخريف، كان يجب تمديد حالة الطوارئ".

ويرتقب أن تصوت الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم على تمديد حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد بعد اعتداءات 13 نونبر 2015.

ومن المتوقع أن يكون هذا التمديد لفترة ستة أشهر الأخير بعدما أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمام البرلمان أن حالة الطوارئ سترفع في 1 نونبر المقبل بعد تبني قانون مكافحة الإرهاب.