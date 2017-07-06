بالصور.. حادثة سير غريبة ومروعة وسط مدينة طنجة وهاشنو وقع ﻿

شهد مدخل نفق شارع فاس- مولاي يوسف بمدينة طنجة قبل قليل من يومه الخميس حادثة سير خطيرة وغريبة، عندما سقط شاب على سيارة خفيفة سوداء اللون كانت تسير داخل الممر المذكور.

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شهد مدخل نفق شارع فاس- مولاي يوسف بمدينة طنجة قبل قليل من يومه الخميس حادثة سير خطيرة وغريبة، عندما سقط شاب على سيارة خفيفة سوداء اللون كانت تسير داخل الممر المذكور.

وحسب مصادر محلية، فإن الشاب وإثر سقوطه على السيارة تعرض المعني بالأمر لبعض الجروح استدعت نقله إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تعرضت السيارة إلى خسائر مادية تمثلت في كسر الزجاج الأمامي للعربة.

هذا ولم يتبين لحدود اللحظة ما إذا كان الشاب قد سقط على السيارة بدافع الإنتحار أو حادثة بسيطة.